Revelan que una figura del Cantando encaró a Mediavilla: "Vos me calentás"

Oscar Mediavilla se convirtió en un verdadero galán de Cantando 2020 y una auténtica revelación entre el público del certamen.

Tan es así que algunas figuras no pudieron resistir a sus encantos y le hicieron propuestas en el camarín. Pero esta creciente popularidad de su marido no causó buena impresión en Patricia Sosa quien reveló que una participante del certamen encaró al músico.

“Antes no era un sex symbol. ¿Qué pasó que a esta altura de la vida es un sex symbol? Cuando se va al Cantando lo maquillo, y me da risa porque me grita: ‘¿Me maquillás?’. Y yo no puedo estar soportando esto. ¿Cómo pasó esto?”, contó la cantante en Pampita Online, el programa de Pampita.

Sin embargo, la artista asumió que no es fácil sobrellevar esta fama de su esposo. “Le han golpeado la puerta del camarín y le dijeron: ‘Mediavilla, vos me calentás’...”, contó Sosa ante la sorpresa de la conductora. “No lo puedo decir, pero es una atrevida maleducada esa persona. Una desubicada total. Me lo contó Oscar y me dijo que no sabía qué hacer, que le contestó: ‘Ah, bueno’. Pero es verdad, debe ser incómodo para un señor que vengan a encararlo así, tan de frente", disparó.