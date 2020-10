Oscar Mediavilla contó que los amigos de Alex Caniggia lo llaman para insultarlo

Hace poco menos de un mes, un tenso cruce se vivió en la pista del Cantando 2020 cuando Alex Canniggia se enfrentó en duros términos contra uno de los jurados, Oscar Mediavilla que derivó en la renuncia del participante. Ahora, el marido de Patricia Sosa contó que recibe insultos constantes en su teléfono y asegura que provienen del entorno de Caniggia.

En la última gala del Cantando, mientras Mediavilla daba su devolución, recibió un llamado telefónico que no atendió dado que estaba en el aire. Luego contó que durante todo el día son constantes las amenazas e insultos que provendrían de los amigos de Axel Caniggia. "Mirá, me están llamando por teléfono pero no voy a atender", dijo en voz alta y rápida de reflejos, Laurita Fernández le preguntó quién era.

Mediavilla, con su característico rictus respondió: "Me insultan los amigos del chico que se fue", refiriéndose el hermano de Charlotte y continuó irónico: "Es que les duele".

En otro fragmento del programa, Oscar confesó que se filtró una de sus líneas telefónicas y que por ese motivo tiene el "dedo gastado" de atender tantas llamadas que le llegan a diario.

Por último dijo que quienes quieran insultarlo, tiene su cuenta de Instagram "@omediavilla y ahí atiende las 24 horas."