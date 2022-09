Revelaron los famosos que están detrás de ¿Quién es la máscara?

¿Quién es la máscara? reúne a una serie de figuras que se pusieron los misteriosos trajes para sorprender a los investigadores.

Pero además de Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina La Princesita y Roberto Moldavsky en redes sociales están los verdaderos jurados del programa que ya revelaron quiénes son los famosos que están debajo de los majestuosos trajes.

En Twitter lanzaron sus apuestas y durante la emisión del domingo por la noche los usuarios descubrieron quién está detrás del magnífico traje.

El personaje de Luz, la luciérnaga fue el que generó más repercusión en Twitter porque sus seguidores descubrieron que se trata de Brenda Asnicar. Aunque aún no sacó su traje, las pistas fueron más que contundentes.

En primer lugar , Luz confirmó que la música popular era de su predilección, al igual que la cumbia que se puede relacionar por su participación en la serie colombiana Cumbia Ninja, además de ser parte de una serie de Gilda. También su paso por "Patito feo" dio la pauta que se trata de Asnicar por la tradicional división entre "divinas y populares" de la novela.

Oli es otro de los llamativos personajes del ciclo que dan a entender que se trata de Guillermina Valdés, que se rumoreaba que iban a ser parte de ¿Quién es la máscara? De acuerdo a los vaticinios del "público virtual", la ex de Marcelo Tinelli es quien está detrás del traje por algunas de las pistas en la que hace referencia a su afición al mar y su vida en Necochea, ciudad de la que es oriunda.

Entre las pistas que descubrieron los usuarios de Twitter, revelaron que Brillo es Fer Dente y que, tal como tiró Karina, detrás de Nieves está Mercedes Funes.

Una famosa metió la pata y contó que es parte de ¿Quién es la máscara?

Mientras en redes se tejen teorías sobre los famosos que están detrás de los trajes en ¿Quién es la máscara? una famosa figura metió la pata y dio a entender que es parte del certamen.

"Mamba Interpreta Don’t start now de la gran DUA LIPA... que difícil, quien está ahí debajo? #QuienEsLaMáscara", escribieron en la cuenta de Twitter del ciclo y una usuaria le preguntó directamente a Adabel Guerrero si era ella.

Una famosa metió la pata y contó que es parte de ¿Quién es la máscara?. Foto: mundofamososok



Sin dudarlo, la artista salió a responder a la seguidora con un contundente Sí aunque después tuvo que aclarar cuál fue la confusión. "Me equivoqué en la respuesta. Pensé que preguntabas si era yo la que estaba respondiendo. La de la máscara no soy yo, no lo diría si fuera yo", aclaró.