Sabrina Rojas y Tucu López llevarán su amor a la pantalla chica y juntos conducirán Emparejados, un programa de entretenimientos en América.

Este ciclo se emitirá los domingos de 19:45 a 21 horas a partir del próximo 9 de enero, donde se realizarán un resumen de todo lo sucedido en la semana. Además, Tucu López y Sabrina Rojas contarán con una pareja invitada a los que someterán a un test.

También, tendrán una sección que se llamará La Tapa, en la cual adelantarán los temas de la semana. Los conductores no estarán solos y se sumará un panel de periodistas que incluyen a Débora D'Amato, Sebastián Pollastro (ex participante de GH), May Martorelli y Juan Etchegoyen.

Sabrina Rojas y Tucu López, juntos en TV: cuándo empieza y quiénes serán sus compañeros

No es el único desafío para Tucu López. Además de este ciclo con Sabrina Rojas, el locutor conducirá Epa Verano, junto a Julieta Prandi que reemplazará a Es por ahí, de Soledad Fandiño y Guillermo Andino, junto a Chantal Abad, Locho Losccisano, Guido Záffora y Fabián Rubino.

El reclamo de Sabrina Rojas al Tucu López que involucra a Jimena Barón

Antes de comenzar este desafío, Sabrina Rojas y el Tucu López compartieron unas cortas vacaciones en Tucumán, provincia de donde es oriundo el locutor.

En medio de este pase, la actriz sorprendió a su novio con un curioso reclamo que involucra a su ex, Jimena Barón.

La actriz no tuvo pruritos a la hora de remarcar que su pareja la lleva a los mismos lugares a los que también llevó a La Cobra. "Escuchame una cosa, todo el mundo me está diciendo que me traes al mismo supermercado que trajiste a la cobra que se cotra todo lo que hiciste bebé, ¿podés ser mas original y llevarme a otro supermercado?”, dijo Sabrina Rojas en su Insta Stories.