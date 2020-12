Series, películas y música: CARAS te recomienda lo mejor para el fin de semana

Se viene un fin de semana extra large para disfrutar y compartir con la familia y aprovechar la programación de series y películas. Como todos los viernes CARAS te acerca un resumen de lo mejor en la pantalla chica.

Sábado 5 de diciembre

"Jóvenes Titanes en Acción, Escandalosos, El Increíble Mundo de Gumball, Clarence, Las Chicas Superpoderosas" 15:00 hs CARTOON NETWORK

"No identificado" 21:50 hs. HISTORY CHANNEL En 2018, el New York Times dio a conocer el programa secreto del gobierno financiado por multimillonarios y senadores que estudió durante 5 años la presencia de OVNIS y una posible amenaza de invasión alienígena. Por primera vez, conoceremos sus videos, contenidos y análisis clasificados.

"Nuevos avistamientos" 21:50 hs. HISTORY CHANNEL Elizondo usa una novedosa tecnología para analizar videos de OVNIs filmados en 2019 (un año de abundantes avistamientos). Además, entrevista a civiles que revelan extrañas formaciones de naves avistadas en Colorado y comparan sus testimonios con los de militares de Estados Unidos.

"Reservación para navidad" 23:00 hs LIFE TIME MOVIES Holly es la coordinadora de eventos de un resort de esquí familiar y está planeando una fiesta de Navidad que deje contentos a todos sus huéspedes. Pero cuando su novio del secundario viudo y con 2 pequeños hijos se aloja allí, descubre que sus reservas sobre el amor podrían estar equivocadas.

"Mom. 7° temporada" 12:30 hs. WARNER CHANNEL Bonnie y Christy trabajan codo a codo para que la relación madre e hija funcione como ellas esperan, mientras tratan de superar las equivocaciones que han cometido por error, tanto en la relación de ellas como en sus propias vidas personales. Situaciones muchas veces divertidas, pero superadas con el mismo humor que las rodea.

"The last O.G." 11:45 hs. WARNEL CHANNEL. Final de su tercera temporada. Momentos complicados para Tray y el primo Bobby. El primero debe hacer frente a un exnovio de su nueva pareja que además es policía. Los celos y la relación entre un exconvicto y un oficial aseguran algo de tensión. El segundo, por su parte, tiene inconvenientes cuando algunos duden de si su salida a la libertad se debe a algún intercambio de información.

"Concierto de Alejandro Sanz con Tini Stoessel". 21:00 hs. Streaming. El cantante español cercano, íntimo y diferente, con un repertorio especialmente elegido para la ocasión y que contará con una invitada muy especial desde Argentina, Tini Stoessel, con la que interpretará en primicia por primera vez en directo "Un beso en Madrid", tema que lanzaron recientemente.

"Amor de película" 22:00 hs FOX PREMIUM CINEMA Tras siete años como pareja, Vera y Martín corren el riesgo de separarse por lo mismo que originalmente los unió: el cine.

"El grinch" 22:00 hs. FOX PREMIUM MOVIES El destino de una niña se cruzará con el de esta criatura cuando las buenas intenciones de la primera choquen con el propósito de robarse la Navidad. .

"CATS" 22:00 HS. HBO La tribu de los gatos Jélicos, durante la noche en que toman la elección Jelical, deberán decidir cuál de ellos renacerá en una nueva existencia.

Domingo 6 de diciembre

"El socio" 23:35 hs. HISTORY CHANNEL Marcus Lemonis y la productora ejecutiva del programa "El Socio", Amber Mazzola, repasan los mejores episodios de la primera temporada de la serie, discuten acerca de las mejores lecciones aprendidas por los protagonistas y nos revelan los secretos más divertidos del detrás de escena.

"Malos recuerdos" 23:25 hs.HISTORY CHANNEL Hay un episodio de la temporada que Marcus odia recordar. ¿Qué es lo que le produce tanto rechazo de su etapa ayudando a una boutique de ropa en apuros? Junto a la productora Amber, conocemos el detrás de escena de ese episodio y vemos qué sucedió cuando las cámaras se apagaron.

"Detention. La serie": NETFLIX. Una alumna atormentada descubre secretos alarmantes en su apartada escuela cuando la traición y un encuentro paranormal le trastocan la vida.

"MIghty Express. Una aventura navideña" NETFLIX. El equipo Mighty Express le da la bienvenida a un nuevo tren y todos atraviesan una tormenta de nieve para entregar los regalos de Santa a tiempo.

"Un crush equivocado". 00:35 hs. LIFE TIME MOVIES.Una estrella en aescenso de la escuela secundaria huyó de un pasado problemático cuando su comportamiento, impulsada por el consumo de alcohol y drogas, ayudó a contribuir a la muerte de su mejor amiga y puso una gran tensión en la relación con su madre.

"Jóvenes Titanes en Acción, Escandalosos, El Increíble Mundo de Gumball, Clarence, Las Chicas Superpoderosas" 12:00 hs CARTOON NETWORK

"Unboxing extremo" 22:35 hs. HISTORY CHANNEL. varios personajes de todas partes de los Estados Unidos mientras intentan comprar mercancía en liquidación que les llega directamente a la puerta de sus casas. ¿Quiénes tendrán la habilidad de escoger lotes con el mayor potencial de ganancia por su reventa?

"Contenido misterioso. Ep. 4" HISTORY CHANNEL. Cuando reciben dos cajas misteriosas, Bobby y Salena deciden tener un duelo. ¿Quién ganará? Mientras tanto, Joe compra un teclado eléctrico, pero Jessica teme que reciban papel higiénico. Además, Blake y Max compran un lote de 1600 libros devueltos. ¿Habrá sido una sabia elección?

"The Fall" 23:00 hs. TNT La persecución del asesino por parte de Stella Gibson, detective superintendente de la policía metropolitana, y la caza de sus víctimas por parte de Paul Spector, asesino en serie y depredador. Una cacería meticulosa e implacable.

"Dime quién soy" 21:00 hs. HBO Llega a las manos de Javier, un exitoso editor, la biografía de Amelia Garayoa, su propia madre, repleta de historias sobre una mujer que fue testigo presencial y partícipe de grandes acontecimientos de la historia europea del siglo XX.

"Euphoria. Episodio especial" 23:00 hs HBO. Mientras Rue lucha contra las drogas y sus inseguridades y el resto de los adolescentes padecen las problemáticas de la Generación Z, un nuevo desafío los embiste: la cuarentena provocada por el Covid-19.

GRANDES MUSICOS EN DIRECTV GO

"Changes: Bowie at Fifty" Un especial imperdible para los fanáticos de David Bowie. Una entrevista filmada en el día de su cumpleaños número 50 con presentaciones en vivo de sus clásicos.

"Jimmi Hendrix" Filmaciones nunca antes vistas de espectáculos y la intimidad del mítico guitarrista. Con entrevistas a Hendrix, y a sus amigos y colegas como Paul McCartney, Noel Redding, Mitch Mitchell, Billy Cox, Eddie Kramer y Steve Winwood.

"Roger Waters: Us + Them" . Roger Waters, cofundador, fuerza creativa y compositor de Pink Floyd, presenta su esperadísima película "Us + Them". Se trata de un acontecimiento cinematográfico imprescindible, con una producción visual de última generación y un sonido asombroso.

Para los más chicos DIRECTV GO

"Madagascar" Los animales del zoológico deben aprender a sobrevivir en la jungla tras quedar varados en una isla exótica.

"Madagascar2: Escape África" Alex, Marty y el resto de los animales del zoológico de Nueva York conocen a otros de sus especies por primera vez después de estrellarse en el continente africano.

"Madagascar 3: Los fugitivos" Para huir de una oficial francesa de control animal, Alex y sus amigos se esconden en un circo viajero, donde presentan trucos que desafían la muerte y hacen amigos nuevos.

"Los locos Addams" Una amenaza se cierne sobre la familia Addams: una estrella de la televisión se ha dado cuenta de que la lúgubre mansión de la familia le impide vender todas las casas del vecindario y hará lo que sea necesario para deshacerse de los Addams.