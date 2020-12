Tomás Dente renunció a "Nosotros a la Mañana", enterate qué va a hacer

Luego de siete años informando, mostrando todo su carisma, profesionalismo y dedicación Tomás Dente anunció que el año que viene no formará parte de "Nosotros a la Mañana". La decisión es indeclinable y la contó mediante su cuenta de Instagram, por supuesto, sus compañeros se enteraron unos días antes.

"¡Hola! Quiero contarles que a fin de año tomé la decisión de dejar Nosotros a la mañana. ¡Han sido casi 7 años maravillosos! Tantos recuerdos y tanta gente querida... Ingresé siendo una persona completamente distinta a la que soy hoy", dijo y aseguró que partirá hacia nuevos rumbos sonriente y con un gran recuerdo de sus compañeros.

"Volveré con Vino para vos, con mis entrevistas mano a mano que tan feliz me hicieron. Seguramente, algún otro proyecto más también. Pero siempre tomado de la mano de Dios y a merced de su voluntad", contó. CARAS Digital se comunicó con el periodista al terminar el programa del día de hoy y Tomás como siempre atendió el teléfono con amabilidad y buena onda: "La verdad es que era momento de volver a mi ciclo personal, a hacer entrevistas que es lo que más me gusta", comenzó diciendo.

"Me voy de un lugar que amo, dejo compañeros que amo y que ahora además de ser compañeros son amigos. Me costó mucho tomar la decisión pero decantó y me pareció importante compartirla con la gente que me quiere y por supuesto con todo el programa. Estoy muy entusiasmado con los nuevos desafíos que se vendrán y de seguro también extrañaré a 'Nosotros'".

¿Ahora qué hará? Si bien el carismático periodista contó una parte, desde este portal te contamos que su ciclo saldrá por Net Tv. y por KZO. Los fines de semana en Net y los días de semana en la otra señal. Es un hecho que el programa saldrá pero aún siguen definiendo todo