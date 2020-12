Facundo Ambrosioni habló sobre la supuesta fiesta a la que habría ido con More Rial

Para pasar los últimos días del año, More Rial viajó a Córdoba y se encontró con el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni. Pero en los últimos días, los medios cordobeses afirmaron que ambos fueron a una fiesta clandestina y terminaron en el hospital debido a una pelea. Ambrosioni en diálogo exclusivo con CARAS Digital, el medio con el cual siempre quiere hablar, aseguró que nada de eso es real y que vivió una noche terrorífica. Los detalles...

“El fin de semana largo fue agitado para More Rial en Córdoba. Aprovechando los dos feriados, la influencer viajó hasta Potrero de Garay para disfrutar del turismo en el primer fin de semana habilitado desde la pandemia. En las sierras cordobesas, la mediática y el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, habrían estado en una fiesta clandestina. De acuerdo a medios locales como Mi Valle y El Diario de Carlos Paz, en esa reunión social hubo un altercado en el que el joven habría sido golpeado”, da cuenta Eldoce.

El joven sin embargo reveló los verdaderos hechos que sucedieron y que lo llevaron al hospital a él y a su expareja: "Veo que difamar e inventar no cuesta nada. Yo no fui a ninguna fiesta clandestina. De ninguna manera, los desmiento totalmente. Es un mentira, un invento. Me fui a Potrero de Garay a tomar algo con mis amigos y tuve una desgracia con suerte y por eso terminé en el hospital", comenzó diciendo.

"Estamos con los chicos tomando algo y cuando me iba aparecieron ladrones y me quisieron robar todo lo que tenía, me partieron un botellazo detrás de la oreja y me cortaron feo, una herida profunda, por eso me trasladé a un hospital y hablé con Morena quien fue al lugar a buscarme para llevarme a mi casa junto con mi padre".

"Es por eso que los dos estuvimos en el hospital, no porque fuimos a una fiesta. Es más, ella estaba con amigas; tampoco estaba en una fiesta. Esta es la realidad de la historia y no como contaron con maldad algunos medios. Encima que me partieron una botella en la cabeza y terminé en el hospital me tengo que bancar esto. Un espanto", le aclaró Ambrosioni a este portal.