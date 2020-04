VIDEO | Abel Pintos reflexionó sobre la llegada de su hijo y habló de su novia

Como ocurre todos los domingos en "La Peña de Morfi" Gerardo Rozín y su equipo entretienen a todo un país con importantes invitados virtuales a su programa. En esta oportunidad el convocado para hacer un show y dialogar con el conductor fue Abel Pintos, uno de los músicos más sobresalientes de los últimos 20 años.

En diálogo con el programa, el cantante relató cómo vive el aislamiento en plena pandemia del Coronavirus y por supuesto no eludió las preguntas sobre su futura paternidad y dejó sentidas reflexiones: "Esta inmensa oportunidad, este inmenso momento de la vida para esperar un hijo o una hija. A uno lo pone en perspectiva y todo se relativiza, uno cambia la forma de ver las cosas, uno esta esperando que un ser nazca pronto, uno se siente renacer", comenzó diciendo y siguió...

"Pensás en que ojalá hayas aprendido cosas de la vida par poder afrontar semejante responsabilidad y sabes también de raíz que tenemos todo por aprender. El deseo de ser papá me llegó estando en pareja. Nunca antes me había sentido listo. Cuando conocí a a mi pareja me sentí preparado. Aunque había fantaseado con la idea de que quizás algún día tendría un hijo, ahora es más concreta que nunca", reveló.

