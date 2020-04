Ronnie Arias dejó todo y se mudó a Uruguay: conocé su nueva vida en el campo

Ronnie Arias decidió dar un vuelco de 180° a su vida y dejar todo. El actor y conductor dejó su programa radial Sarasa, que conducía hace más de 10 años por la 100 y decidió mudarse a Uruguay y actualmente transita allí su cuarentena.

"Tengo la suerte de estar en un pueblo muy pequeño donde toda la gente se conoce. Por ejemplo, para ir a comprar leche voy a un lugar que conozco que queda a un kilómetro de acá. Y dos litros de leche salen 20 pesos argentinos", relató Ronnie en una entrevista con el ciclo Confrontados. "Si quiero lechugas, zapallitos o carne, lo tengo a Rubén. El local de él queda a 4 kilómetros, pero lo que pasa es que está medio chiflado y un día te atiende y otro día, no", agregó Ronnie con el humor que lo caracteriza.

El conductor vive en una casa en el campo en la localidad de Riachuelo, Colonia, junto a Pablo, su pareja, y sus perros Pancha, Palito, la Yuyo y el Chino

"Ahí está mi huerta. Tengo dos huertas donde tengo frutillas y caléndulas. Y más abajo tengo tomates, cebollas, repollos, acelgas y todo eso está por salir porque ya está sembrado. Supongo que para junio o julio ya voy a tener cosas. También tengo un limonero", relató Arias durante la entrevista en donde mostró parte de su hogar.

"En el pueblo yo soy el loco que corre -porque me ven haciendo running- y que trabajaba en la radio. Me recibieron con los brazos abiertos", contó Ronnie en otra nota con La Nación. "Hace siete años que voy y vuelvo todos los fines de semana. Al principio alquilamos una casita para hacer una prueba piloto y nos pareció que estaba perfecto, que era un muy buen lugar. Esta es mi casa hoy, en Buenos Aires tengo mi departamento: voy, trabajo y vuelvo. Soy sincero: no me doy cuenta que es otra vida. La decisión la tomé después del duro tratamiento del cáncer. Teníamos un canuto, pudimos pagar el terreno en cuotas y acá estamos", agregó sobre la decisión que lo llevó a alejarse de todo.