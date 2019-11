VIDEO| Karina "La princesita" le puso los puntos a Fede Bal

Después de la fatídica noche de Fede Bal, en la que se enfrentó a todos los miembros del jurado, el hijo de Carmen Barbieri hizo un desafortunado comentario hacia Karina "La Princesita".

El actor aseguró que, si hubiese bailado en primer lugar en el ritmo homenaje, tal vez tendría mejor puntaje y, en conclusión, la cantante menos repercusión.

Lo cierto es que, al escuchar estas palabras, Karina se cruzó con Bal y le puso los puntos. “Lo que dijo Fede es similar a decir que está todo armado y que es todo muy predecible, y que a los primeros les va a ir bien”, dijo la cantante y agregó: “Después me vino a hablar y me dijo que no era conmigo”.

Luego, Bal tomó la palabra y disparó: "Podría haberte nombrado a vos como a cualquier de nuestros compañero. No es con vos. Me ‘toreás’ y no hago nada", a lo que Karina respondió con crudeza.

"No, ni me conocés. Cuando quiero ‘torear’, creo que todos son testigos que me planto y lo digo. Te creo y está todo bien. En síntesis, no te ‘toreo’, estoy lejos de eso".

