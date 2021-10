Yanina Latorre habló de su pasado amoroso y reveló que recibió amenazas

Yanina Latorre habló de su vida amorosa mientras estaba en pareja con Diego Latorre y confirmó que la vincularon a un ex deportista.

En el momento en el que LAM se refirieron a la separación escandalosa de Fernando Gago, Yanina desempolvó parte de sus recuerdos. “Nunca salí con otro jugador, pero hubo algo… esto es vintage lo que voy a contar. Con un arquero me vincularon, muchos años, lo tiraban naturalmente, en el momento era como un folclore", disparó la periodista sin revelar la identidad del hombre en cuestión.

Luego, Yanina Latorre se refirió a las amenazas que recibió de una reconocida figura. "Después hubo un famoso conductor de espectáculos que un día me amenazó por DM de Twitter, que tenía la data”,dijo dando a entender que se refería a Jorge Rial.

Además, la "angelita" aportó un dato sobre este periodista y develó su identidad. “Con este periodista no hablé nunca más y esto vino a colación de que yo fui a una fiesta, en la mesa me sentaron con la exmujer y eso le molestó. Ahí me hizo la cruz”, disparó.

Por su ex: así comenzó la guerra entre Yanina Latorre y Jorge Rial

La rivalidad de Jorge Rial y Yanina Latorre es de larga data y, según contó la panelista, su ex mujer Silvia D'Auro fue uno de los motivos de la mala relación.

“Fui a Punta del Este a un evento de una ONG y me tocó en la misma mesa que Silvia, estaban recién separados y los mensajes que me mandó. Yo no era amiga, la vi tres veces en Punta del Este”, contó tiempo atrás en LAM.

"En el departamento de Belgrano llegó a vivir con Silvia D’Auro. Fue el último departamento, era de Silvia y se lo quedó él. Ella estaba enajenada porque sus toallas y sus sábanas las usaba la Niña Loly y ella estaba indignada", confesó.

