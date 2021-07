Yanina Latorre mostró el momento que llegó Gendarmería a su casa

Yanina Latorre volvió de Miami el pasado domingo y, de acuerdo a las disposiciones del gobierno nacional, deberá cumplir siete días de aislamiento de manera preventiva.

La panelista de LAM, quien se mostró disgustada por las medidas de la Presidencia, compartió el momento exacto en el que llegaron los agentes del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires para controlar que cumpla con las medidas sanitarias dispuestas.

“Justo llegan que estoy en vivo trabajando”, se quejó Yanina para recibir la visita. “La duda es cuando me hisopo y cuándo soy libre”, cuestionó Latorre a los agentes.

Yanina Latorre, siempre polémica: los dichos que generaron un escándalo

Enojada con las nuevas disposiciones, Yanina Latorre generó polémica por sus dichos después del triunfo de la Selección Nacional en la Copa América y los festejos en el Obelisco que reunieron a una multitud.

“El problema es la gente humilde que toma mate, no los que tenemos cultura”, dijo en su descargo en LAM. “Se puede frenar ese festejo de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera”, agregó.



Antes, la periodista había hecho su descargo en Twitter. “¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! (...) Albertico, ¿en el Obelisco no te contagiás?" fue parte de su picante descargo.