Balthazar Gravier (23) se recibió como Ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA. El hijo mayor de la modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier posó en exclusiva para Revista CARAS, minutos previos a ingresar al teatro donde se llevó a cabo la ceremonia de colación.

El pasado 21 de diciembre, Balthazar Gravier terminó sus estudios universitarios de grado y lo celebró junto a sus papás, hermanos, amigos y demás familiares. Ese día hubo trompetas y el propio Alejandro Gravier llevó un bombo. Valeria Mazza, muy orgullosa, acompañó con las palmas y la espuma.

Balthazar Gravier, el hijo mayor de Valeria Mazza, recibe su título de Ingeniero industrial.

Durante los años de carrera universitaria, Balthazar debió mudarse por varios meses a Madrid, donde llevó a cabo un intercambio universitario con una importante universidad española.

Próximo a cumplir 24 años, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alendro Gravier se recibe como ingeniero industrial. Sin lugar a duda un momento de mucho orgullo personal y para toda su familia. Recordemos que el joven, mientras llevaba a cabo sus estudios universitarios, también trabajaba.

Alejandro Gravier, Balthazar Gravier, Benicio Gravier, Taína Gravier, y Valeria Mazza.

"Me despierto y voy a la oficina. La facultad y el trabajo están bastante cerca, entonces cuando curso, me escapo para la universidad. Después vuelvo para la oficina, y termino a las 7:30, 8 de la noche, que vuelvo para el departamento”, explicó Balthar en una entrevista que dio a Maia Had en el diario Clarín.

La ceremonia de colación llevada a cabo este martes 9 de mayo tiene un doble significado para la familia Gravier Mazza, pues la pareja celebra sus Bodas de Plata.

¡Felicidades ingeniero industrial! Grande Balthu, que orgullo, cuánta emoción. Que puedas lograr todo lo que te propongas en la vida y cuando las cosas no salen, que tengas la valentía de seguir intentando o de volver a empezar", comentó Valeria Mazza el día que se recibió su hijo mayor.

Valeria Mazza en rol de madre y los valores del mérito

“No estoy de acuerdo con eso de darles, darles y darles. ¿Entonces? ¿Cómo el chico entiende? ¿Es todo recibir? No. La vida no es todo recibir. Hay que dar y ser responsable”, expresó la modelo en una entretenida charla con Vero Lozano.

Tiziano Gravier, Benicio Gravier, Valeria Mazza, Taína Gravier, Alejandro Gravier y Balthazar Gravier.

“No da todo lo mismo. También depende, tu comportamiento, tus actos y tus decisiones… Todo tiene consecuencias”, remarcó Valeria Mazza, madre de cuatro hijos. Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína.

