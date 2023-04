Taína Gravier, la única hija mujer de la top model Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, cumple 15 años y celebra esta fecha con una mega fiesta por todo lo alto.

La hija menor de Valeria Mazza se dejó ver muy entusiasmada por hacer realidad su sueño de tener una de las fiestas más top y exclusivas de todo el país. Con una fiesta que sueña desde que tiene memoria, le adelantó a CARAS cada detalle del evento del año. “Es algo que soñamos un montón con mi familia, casi desde que nací”, asegura la hija de la icónica top model.

Tras haber celebrado la previa de su cumpleaños en el restó Tribu, donde asistieron sus hermanos mayores, sus papás y sus más íntimas amigas, Taíana confirma la temática de la fiesta y adelanta si habrá sorpresas musicales. “Fue una temática que salió muy rara, por cómo estaba quedando todo, que es “Bosque Encantado”, pero eso quedó más para nosotros. Mirá mis uñas con brillito. Las de mamá también”, dice y asegura que no habrá performance musicales.

“Pero lo que sí va a haber es un video que me hizo mamá que es un video artista, desde que soy chiquitita hasta que crecí, mostrando mi evolución en el arte, pero yo no voy a cantar”, remarcó la quinceañera.

Cómo fue la exclusiva fiesta de 15 de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza.

Taína Gravier dio detalles de su vestido de 15

Sobre la elección del vestido que lució esta noche, Taína Gravier aseguró: “Elegirlo fue bastante fácil. Yo había encontrado dos fotos que eran las ideas del color y de cómo quería que sea y sacamos algo que me gustó un montón. El estilo es muy mío, algo que me representa. No algo rebuscado ni ponerme algo que no soy yo y así quedó”.

La hija de Valeria Mazza hizo hincapié en un detalle clave de su total look: “Voy a usar borcegos, porque justamente lo quiero hacer lo más yo posible, no estar incómoda, sentirme tranquila, en mi casa”. Además, la joven que se está formando de manera integral para ser artista, aseguró que habrá un cambio más de vestuario.

Se acerca la mega fiesta de 15 de Taína Gravier, la heredera mujer de Valeria Mazza y todo es expectativa. La misma que tiene el numeroso clan familiar y que se completa con la llegada de su hermano Balthazar, que aterrizó el jueves desde Madrid para estar presente en la previa. “La familia entera, mis hermanos también, todos preparamos la fiesta en conjunto”, cerró la joven homenajeada.

