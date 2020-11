Agustina Kämpfer y los 3 añitos de su hijo

A pura emoción. Así vivió Agustina Kämpfer (39) el cumpleaños número 3 de su hijito Juan.

“Lo celebramos en casa, en la terraza, con todo mini, ¡hasta tuvo su piñatita unipersonal! Le decoré el quincho con temática de Minions, le alquilé un mini tejo y uno de esos juegos de parque de diversiones en los que hay que pegar a los topos que van saliendo de los agujeros, y así pasamos el día, jugando, bailando y comiendo rico. Todos en mi familia le mandaron regalos y los fue abriendo mientras hacía zoom con cada grupo. Él la pasó genial, y si Juan la está pasando bien, ¡nosotros también!”, le contó a CARAS la periodista, en pareja con Carlos Gianella.

Sobre la personalidad de su niño, dice: “Tiene una independencia y una dulzura asombrosas. Fue creando su mundo con mucha seguridad; él solito me va marcando a qué le gusta jugar, qué lo entretiene, qué lo aburre, qué le produce más curiosidad. ¡Y cada vez que lo acuesto me dice “mamá te amo”! ¿Cómo no voy a estar muerta de amor? Juan es la alegría del hogar así como es: divertido, intrépido, ocurrente y amoroso.”

Hoy enfocada en su trabajo en “Nosotros a la Mañana”, Agustina se reconoce una mamá “sin sobre exigencias, ni gritos, y con mucho respeto por los tiempos de ambos”.

También cursa el instructorado de yoga, su otra pasión. “¡Me falta muy poco para recibirme! Creé un perfil de Instagram dedicado especialmente a esta disciplina, @yogaconagustina, y allí comparto técnicas corporales y de meditación que no sólo sanan a quienes las reciben; también a mí al compartirlas”, concluye feliz.