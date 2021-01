El difícil momento de Ailén Bechara: tiene coronavirus y está alejada de su hijo

Ailén Bechara tiene Coronavirus. Así lo confirmó la propia actriz a través de Instagram stories, donde alertó a sus seguidores a que se cuiden.

"Tengo Covid, estoy atravesando los últimos días. Síntomas tuve muy pocos, gracias a Dios", comenzó Ailén a través de Instagram Stories. "Sólo resfriado y congestión. Ayer me fui a acostar sin gusto y hoy (domingo) definitivamente no tengo olfato", reveló sobre su malestar.



"Dentro de todo nada grave así que les pido que se cuiden. Yo me cuidé mucho, sin embargo me contagié", remarcó Bechara dejando en claro que pese a que tomó todos los recaudos se contagió del virus.

Por último, la actriz se mostró un tanto triste al no poder ver a su hijo: "Extraño mucho a Fran (Francisco, su hijo), no puedo dormir con él, no lo puedo besar, lo veo desde lejos. Cuídense por favor", volvió a pedir a sus seguidores antes de despedirse.



En medio de sus crisis de pareja

Semanas atrás, Bechara enfrentó fuerte rumores de separación de su marido y padre de su hijo, Francisco, Agustín Jiménez luego de que en las redes se mostrara que ya no se seguían en Instagram y tras unos posteos que ella misma realizó en los que decía: "Secta o separación" y luego agregó: "Y la vida me sigue dando lecciones".

"Me llegaron a preguntar si todavía estábamos conviviendo y yo dije que sí, por supuesto, si no me separé ni nada. Estamos juntos con nuestro hijo. No sé de donde sacaron que me había separado pero es una mentira, o por lo menos falta de información. No sé por qué en las redes publicaron que había rumores de rompimiento cuando sólo hice un posteo", contó Ailén a CARAS Digital en ese momento.

Hoy la pareja está intentando pasar por la crisis y se encuentra unida frente a la adversidad: "Fue una pelea sin importancia, no es una separación. Esa es la verdad de lo que sucedió. Todo fue un impulso de un enojo”, aseguró la rubia,