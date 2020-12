Ailen Bechara habló de sus rumores de separación y explicó qué pasó en la pareja

En el día de ayer Ailen Bechara enfrentó fuerte rumores de separación de su marido y padre de su hijo, Francisco, Agustín Jiménez luego de que en las redes se mostrara que ya no se seguían en Instagram y tras unos posteos que ella misma realizó en los que decía: "Secta o separación" y luego agregó: "Y la vida me sigue dando lecciones". Si bien ayer en diálogo con CARAS Digital aseguró que no se había separado hoy amplió y contó qué fue lo que sucedió.

"Me llegaron a preguntar si todavía estábamos conviviendo y yo dije que sí, por supuesto, si no me separé ni nada. Estamos juntos con nuestro hijo. No sé de donde sacaron que me había separado pero es una mentira, o por lo menos falta de información. No sé por qué en las redes publicaron que había rumores de rompimiento cuando sólo hice un posteo", comenzó contando la modelo con el asunto ya tomándoselo con humor.

"Fue una pelea sin importancia, no es una separación. Esa es la verdad de lo que sucedió. Todo fue un impulso de un enojo”, aseguró y le restó importancia a todo lo que se publicó en las redes sociales o en otros medios que la dieron por separada o en crisis. La realidad, según ella, es que está todo bárbaro con su pareja y que sólo tuvieron una pequeña discusión en la que terminaron enojados. Ahora, por lo menos hasta el momento de esta nota, siguen sin seguirse en Instagram.