Analía Franchín fue durísima con Claudia Fontán tras la polémica en MasterChef Celebrity 2

Claudia Fontán fue sentenciada por el jurado de MasterChef Celebrity 2, al haber rellenado una torta con un caramelo que se le había caído al piso. Como le mintió al jurado afirmando que no lo había hecho, debe competir cada domingo en el ciclo, aunque sea el mejor plato del día. Las cámaras registraron el momento y tuvo que pedir disculpas.

Analía Franchín opinó sobre la polémica de Claudia Fontán en MasterChef

En ese contexto y por la polémica que se generó, la finalista de la temporada anterior, Analía Franchín, apuntó fuerte contra Claudia, con quien además tienen una excelente relación. "Me cuesta dejar el cariño de lado que le tengo. Si fuese participante pediría la descalificación. Entiendo que en la desesperación uno es capaz de hacer cualquier cosa. Pero cuando le dieron la posibilidad de decir la verdad, no una sino tres veces, tendría que dicho ‘no la prueben, la cagué’", expresó en una entrevista.

En la misma línea, contó qué habría hecho ella: "Hubiese sido mucho mejor para el jurado que diga la verdad, ahora olvidate... La tienen entre ceja y ceja”.

Analía Franchín opinó sobre la polémica de Claudia Fontán en MasterChef

Además de analizar la sanción que aplicaron los chefs, cerró con una fuertísima conclusión al reflexionar sobre la credibilidad de Fontán. "Es un castigo porque cocinar todos los domingos, en estas instancias tan avanzadas, te deja de cama. Se equivocó, tendría que haber admitido y chau. Con la gente se rompió la relación", sentenció.

Las disculpas de Claudia Fontán

En la noche del martes se vivió un tenso clima en la gala de MasterChef Celebrity 2 cuando Claudia Fontán fue registrada por las cámaras levantando comida del piso, que incluyó en su preparación final. El enojo de Damián Betular fue notorio y las reacciones en las redes sociales fueron diversas.

Tras las críticas que recibió, la participante se expresó al respecto y aseguró: "Se me cayó la mitad. Entré en un ataque pero no le voy a poner algo del piso" dijo, negando las versiones.

Sin embargo en la entrega del miércoles, Claudia se quebró en un llanto desconsolado y pidió perdón a sus colegas y al jurado del certamen. "Es inadmisible haber usado algo del piso. Me mortifica que en vez de reconocerlo lo negué, me da mucha angustia y vergüenza. No sé cómo hablar de esto", dijo la actriz muy conmovida. "Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes que es muy importante. Por respeto a ustedes, a mis compañeros, a Santi y al público les pido ir directo a la gala de eliminación", solicitó la actriz.

FF