Masterchef Celebrity 2: Claudia Fontán lloró y pidió disculpas tras servir una torta que se cayó al piso

En la noche del martes se vivió un tenso clima en la gala de MasterChef Celebrity 2 cuando Claudia Fontán fue registrada por las cámaras levantando comida del piso, que incluyó en su preparación final. El enojo de Damián Betular fue notorio y las reacciones en las redes sociales fueron diversas.

Tras las críticas que recibió, la participante se expresó al respecto y aseguró: "Se me cayó la mitad. Entré en un ataque pero no le voy a poner algo del piso" dijo, negando las versiones.

Sin embargo en la entrega del miércoles, Claudia se quebró en un llanto desconsolado y pidió perdón a sus colegas y al jurado del certamen. "Es inadmisible haber usado algo del piso. Me mortifica que en vez de reconocerlo lo negué, me da mucha angustia y vergüenza. No sé cómo hablar de esto", dijo la actriz muy conmovida. "Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes que es muy importante. Por respeto a ustedes, a mis compañeros, a Santi y al público les pido ir directo a la gala de eliminación", solicitó la actriz.

Celebrity Masterchef 2 sigue sumando polémicas. Después de la renuncia de Alex Caniggia, el show trajo un nuevo escándalo con Claudia Fontán como protagonista.

"La Gunda" podría ser descalificada del certamen después de que presentara un plato con una preparación que se había caído del piso.

Tras este incidente, las versiones sobre la continuidad de Claudia Fontán en el ciclo se convirtieron en moneda corriente durante este día. Pero también su rol como compañera en el programa también fue eje de discusión y fue Guido Zaffora quien contó cómo se lleva la actriz con sus compañeros.

"Lo que pasa es que no la quiere nadie en MasterChef. Es brava. Dicen que como compañera deja mucho que desear", expresó el periodista en Es por ahí.

"¿Se acuerdan cuando Lali Espósito contó que Claudia le había clavado las uñas en una entrega de Martín Fierro para que se corriera para poder salir en una foto? Los compañeros de MasterChef le tienen algo de miedo", agregó el panelista.