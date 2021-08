Agustín Cachete Sierra y su partenaire de La Academia, Fiorella Giménez, confirmaron su relación una vez que bailaron cuarteto en la pista de ShowMatch. Aunque en un principio se negaron, minutos después lo confirmaron con un apasionado beso a pedido de Marcelo Tinelli. Ante esta situación, Ángel de Brito comentó en redes sociales lo que opina de la nueva pareja.

Ángel de Brito opinó sobre el romance de Cachete Sierra y su partenaire

Si hay algo que disfruta el conductor de ShowMatch, es que se formen parejas en su programa. "Hacen tan linda pareja, nosotros somos "parejadores". No sé si se dice así, pero Ángela Leiva ya disfruta del amor de Fran Caivano" dijo Marcelo Tinelli esa noche.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana suele habilitar que sus seguidores en redes sociales le hagan preguntas, y ante la consulta de uno, Ángel de Brito no dudó en contestar.

“¿Te gusta la pareja que hacen Cachete y su bailarina?" Le preguntaron desde una cuenta de Instagram, y De Brito no dudó en contestar sin pelos en la lengua. “No me interesa” respondió el jurado de La Academia.

Días atrás, en La Previa de La Academia, Cachete Sierra le confirmó el inicio de su relación a Lizardo Ponce, con un romántico detalle. El primer beso “Fue en casa, en el lavadero, después de sacar la ropa” dijo el participante.

Ángel de Brito, picante contra Stefi Roitman:

Ángel de Brito tiró un picante comentario contra Stefi Roitman que sorprendió a todos. Mientras anunciaba un nuevo embarazo en el ambiente artístico, el conductor de LAM aprovechó la ocasión para disparar contra la modelo, actual host digital de La Voz Argentina.

Ángel de Brito, picante contra Stefi Roitman

"No es Oriana Sabatini la embarazada. La segunda, que también la voy a descartar, es Stefi Roitman", dijo el periodista mientras anunciaba el enigmático de la mañana. "Esta es la que pensaba Pía Shaw también, que me puso 'Montaner'. No es. ¿Mau o Ricky? ¿Con cuál sale?", siguió el conductor.

Luego, Ángel de Brito tiró furioso: "Nadie sabe ni qué hace Stefi Roitman ni con quién sale. Son dos misterios. Los Montaner son talentosos y muy buena onda los dos".

