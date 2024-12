El delicado estado de salud de Jorge Lanata obligó a su esposa, Elba Marovecchio, a tomar una difícil decisión. El periodista lleva más de seis meses y medio de internación, con altos y bajos. A pesar de sufrir algunas complicaciones serias el último tiempo, el conductor de Radio Mitre siempre supo salir adelante y estar mejor.

Estos altibajos hicieron que su familia deba dedicarse casi tiempo completo a él, en especial Elba, quien en estas fiestas tuvo que rebuscárselas para acompañarlo sin dejar de lado a sus hijos, que hace años perdieron a su papá luego de padecer cáncer.

Elba Marcovecchio junto a Jorge Lanata.

Cómo pasó la Navidad Elba Marcovecchio en medio del estado de salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata estas fiestas tuvo que pasarlas en terapia intensiva en el hospital Italiano, un cuadro complicado que obligó a su familia a organizarse para que no esté solo. Esto puso en un lugar incómodo a su esposa, Elba Marcovecchio, quien tuvo que ver la forma de que sus hijos puedan celebrar la Navidad en familia. Para eso, la abogada acudió a su mamá y sus hermanos, quienes viven en La Plata. Además, contó con la ayuda de un amigo incondicional de Jorge.

"Los chicos lo pasaron con mi mamá y mis hermanos en La Plata. Fue una decisión difícil, pero es parte de esto que me toca, hay que dividirse. Entiendo que hay muchas mamás que pasan la Navidad sin sus hijos, pero yo nunca lo había pasado", aclaró en los medios la experimentada abogada.

Elba pasó todo el 24 en el hospital y luego a la noche estuvo en su lugar Gabriel Levinas, un periodista muy amigo de Lanata desde hace años, quien por propia voluntad decidió parar con él la nochebuena para que su familia pueda retirarse a descansar al menos por un momento. Ya el 25 a la mañana Elba se acercó nuevamente al establecimiento de salud y por la tarde estuvieron las hijas Lola y Bárbara Lanata.

Jorge Lanata y su amigo Gabriel Levinas.

"Yo soy muy creyente y la Navidad es movilizante para mí. El 24 estuve con él y el 25 volví. Entre comillas, almorzamos juntos. Fueron días largos, duros", remarcó la letrada en relación a lo que fueron estos días visitar al periodista.

En relación a la interna familiar que tiene con las hijas del periodista, Elba Marcovecchio se mostró cauta y no brindó detalles sobre el presunto conflicto. "No voy a hablar nada ni de Bárbara, ni de Lola ni de las madres. No tengo nada que hablar de ellas", cerró la esposa de Jorge Lanata.