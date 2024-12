Periodismo versus espectáculo: Jorge Lanata y sus cruces mediáticos más recordados

Desde junio del 2024, Jorge Lanata se encuentra internado y luchando día tras día por su vida. Ingresó con un cuadro de neumonía, que le fue diagnosticada, y posteriormente fue presentando diversas complicaciones que llevaron a que tenga que ser intervenido quirúrgicamente en más de una ocasión, además de ser trasladado en varias situaciones. Pero lo cierto es que, mientras tanto, su familia no atraviesa un gran momento debido a los cruces entre Elba Marcovecchio, su esposa, y Bárbara y Lola Lanata, sus hijas, que tiene a la Justicia de por medio.

A lo largo de su carrera presentó diferentes tipos de controversias por sus fuertes y firmes opiniones, convicciones y formas de ver lo que ocurrió, principalmente, en la política argentina. Es por eso que tuvo más de un cruce que quedó para el recuerdo con colegas o políticos.

Jorge Lanata.

Los cruces mediáticos de Jorge Lanata

Jorge Lanata marcó al periodismo gráfico con su aparición en los medios de este rubro periodístico, posteriormente se trasladó a la radio y la televisión. Éstos últimos dos son en los que se estaba desenvolviendo previo a ser internado por un cuadro de neumonía que lo viene aquejando desde hace meses y le presentaron otras dificultades. A lo largo de su carrera, el periodista se caracterizó por decir su parecer y ser sincero frente a lo que ocurriera y sea noticiable, algo que le generó tener intercambios de palabras con colegas y también con figuras políticas.

Jorge Lanata.

En primer lugar, cabe recordar cuando, en 2012, él denunció que fue retenido por los servicios de inteligencia venezolanos. Con Reynaldo Sietecase, que supo trabajar con él, trató de un “episodio menor” lo que le había ocurrido al actual esposo de Elba Marcovecchio, quien le contestó en Radio Mitre: “Reynaldo Sietecase dijo que dudaba de lo que nosotros contábamos y que de todos modos, si esto era cierto, era un tema menor. Reynaldo: me parece que sos un tipo de mierd*, porque me parece que decir eso es ser un tipo de mierd*. Yo conozco a Sietecase desde que vino de Rosario, lo trajimos nosotros a Buenos Aires, laburó con nosotros durante 20 años”.

Y agregó: “Reynaldo: decir eso es ser un tipo de mierd*, porque yo no voy a decir eso si a vos te meten en el subsuelo de un aeropuerto y te interrogan los servicios. Por lo menos voy a llamarte para preguntarte si es cierto. Me parece una mierd* que hayas dicho eso”.

Reynaldo Sietecase y Jorge Lanata.

El periodista oriundo de Rosario retrucó a Jorge Lanata y en un blog personal expresó: “Creo que Jorge utiliza, equivocadamente, el método que dice condenar: la descalificación. Todo aquel que no piensa como él es una mierd*. Ahora resulta que soy una mierda porque dije que lo que le pasó en Caracas me parecía un incidente menor y que había sido potenciado por la pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín. Lo sigo pensando: fue un hecho desagradable, improcedente, prepotente y repudiable, pero por fortuna, pudieron tomar el avión y ya están haciendo sus programas. Como pudo hacerlo en la capital venezolana”.

En cuanto a lo expuesto por el conductor de “Periodismo para todos” de que lo trajo de Rosario, Reynaldo Sietecase aclaró y volvió a agradecer: “No me trajo, me ofreció trabajo en la revista 23 y yo acepté encantado. Para eso dejé tres trabajos: Rosario/12, LT8 y mi columna en el noticiero de Canal 5. Como en toda decisión de la vida, perdí y gané con la decisión. Después laburé con él en tele y en radio. Fueron muy buenas experiencias. Es bueno que te den una oportunidad y lo agradezco. Muchos nunca la tienen”.

Otro diferencia que fue muy marcada en Radio Mitre, según contaron en La Nación en 2021, fue con Marcelo Longobardi que en un principio había dicho que la relación entre ambos era muy buena. De hecho, hacían pases radiales de hasta 20 minutos en más de una oportunidad hasta que Jorge Lanata declaró que este traspaso le comía media hora en "Lanata sin filtro". Si bien las autoridades de la radio trataron de que pudieran arreglar, no hubo vuelta atrás.

Marcelo Longobardi y Jorge Lanata.

Jorge Lanata no solamente protagonizó cruces con colegas y voces autorizadas a la hora de hablar de política. También, tuvo intercambios con personas relacionadas al entretenimiento y el espectáculo como Darío Barassi que, en 2022, era el conductor de "100 argentinos dicen". En esta oportunidad, el abogado comenzó a decir que podía demorarse, estaba hablando con el periodista y que tardaría más debido a la performance destacada que venían teniendo unos participantes, lo cual generaría que "Periodismo para todos" comience pasado su horario habitual.

Darío Barassi.

Es aquí cuando Barassi le dice a la audiencia y su producción que le mandará un audio: "Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo te quería decir gordo, Jorge, pero no me dejan acá”. Y agregó: "Bueno, escuchame, es que el programa viene difícil porque está la familia Network, que está demorando un poco las cosas, pero jugaron muy bien y me sacaron 100 lucas. Vinieron los chicos de [la obra de teatro] La Verdad”.

Para culminar la serie de audios, el conductor del programa de entretenimientos le dijo a Jorge Lanata: "Bueno, Jorge, lo que te quería decir en este audio es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso, de gordo a gordo, perdoname. Ah, y te digo algo más, me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él. Un beso". Al rato llegó la respuesta del periodista y lo puso al aire: “Barassi, varias cosas. Primero: si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pel... hace 30 años, en principio, a vos no te voy a hacer nada, porque voy y mato al sastre”. Y siguió el padre de Bárbara y Lola Lanata: “O sea que va a dejar de ser tu sastre, no te preocupes, en muy poco tiempo”.

"Con lo de gordo, escuchame una cosa, Barassi, yo soy mucho más flaco que vos. Yo lamento decírtelo así, de sopetón, soy más flaco. Te veo de costado, también, veo tu panza y es más alta que la mía. Y creo, realmente, que no me tenés que decir flaco, pero seguro no estás autorizado ni a decirme gordo, ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño. Chau”, continuó diciéndole Jorge Lanata a Darío Barassi.

Lo siguiente fue una invitación del conductor de "100 argentinos dicen" para que se pesen en vivo, algo fue rechazado por el escritor que en la apertura de "Periodismo para todos" le dedicó unas palabra finales: "Un saludo a Barassi, recién estuvimos hablando por teléfono. Barassi, dos cosas: no puede ser que mi sastre a vos te haga canje y yo le garpe, yo no pienso ser el pel... del barrio. La otra: entendelo, Barassi, yo soy más flaco que vos. Es así la vida. Vos sos mucho más gordo que yo, pero bueno, lo discutiremos en otro programa“.

Para ir culminando con alguno de los cruces más mediáticos de Jorge Lanata también hay que mencionar el de mayo de 2023 cuando realizaron el pase radial con Eduardo Feinmann y ambos discutieron al aire por un hecho que había acontecido. Un ladrón había sido asesinado por un policía que le había disparado en cinco ocasiones para evitar que escapara. Aquí cada uno hizo su expresión y fue el momento en donde se dio el desencuentro.

"Podía dispararle a la rueda. No tenía que matarlo. El chorro se estaba yendo. Disparar por la espalda es ilegal. Entiendo la bronca de la gente por la inseguridad, porque yo también la sufro, pero de ahí a matar gente es otra cosa", comentó el conductor de "Periodismo para todos", a lo que su par catalogó de "políticamente incorrecto". El escritor no tiene pelos en la lengua y reafirmó su postura: "Me importa un pomo ser políticamente correcto".

"Coincido en que no hay que matar a nadie, ahí estamos de acuerdo. Ahora, entre la muerte de un delincuente o la de un policía o un civil, me quedo con la muerte del delincuente", expuso posteriormente Feinmann. El reportero de La Nación le preguntó "¿Hay que dejarse robar? ¿No puedo defender mi vida y mis bienes?" y la respuesta fue que "el tipo se estaba yendo Eduardo, disparale a las gambas". Aquí es cuando el esposo de Elba Marcovecchio le mencionó que no se opondría ni resistiría antes de correr el riesgo de no seguir viviendo y Feinmann decidió cerrar diciendo que "no hay nada que yo tenga encima que valga más que mi vida".

De esta manera, Jorge Lanata no solamente marcó el periodismo en todas sus facetas y formas de ejercerlo sino que también dejó algunos cruces que trascendieron y que hasta el día de hoy siguen siendo resonantes.

BL