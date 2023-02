Barbie Vélez fue sorprendida por sus amigas que le organizaron un baby shower antes del nacimiento de su hijo Salvador. Nazarena Vélez y Thiago Rodríguez organizaron varias actividades en la casa en la que Barbarita vive con su esposo Lucas Rodríguez.

La hija de Nazarena Vélez entró a su vivienda y se encontró con la decoración hecha por sus amigas, quienes la estaban esperando en el patio con todo listo para festejar el Baby Shower.

Barbie Vélez compartió fotos y videos del tierno momento en las redes sociales. "Una que llora un poquito... Las amo", expresó la actriz, al pie de las fotos. De esta manera, la hija mayo de Nazarena Vélez pasó el día junto a sus amigas en el baby shower de Salvador.

“No lo puedo creer, los nervios que tengo. Me siento más o menos, con un poco de náuseas y un poco de sueño. Estoy de tres meses. Todo es nuevo para mí, lo estoy experimentando”, contó Barbie Vélez en agosto del año pasado al anunciar que sería madre por primera vez..

Los hits musicales con los que Barbie Vélez planea dar a luz

Se trata de uno de los momentos más deseados por ella: ser mamá. Uno que, por inolvidable, quiere vivir del modo más sentido: Barbie Vélez está a días de dar a luz a su primer hijo, fruto de su amor con el productor teatral Lucas Rodríguez, y ha decidido vivir esa instancia acompañada por sus canciones preferidas.

“Mi partera me planteó poner música, para que sea un momento romántico, lindo, y eso me encantó. Me parece que me va a ayudar a relajarme y con los nervios, y para generar el ambiente, más allá de que ya es un momento hermoso. De hecho, hoy pensaba que tengo que armar la lista de reproducción”, le contó Vélez a CARAS en la reciente entrevista de tapa que brindó la futura y felicísima mamá.

“Mi intención es ir a parto natural, estamos yendo a eso, pero la verdad es que cuando llegue y me digan otra cosa, no tengo ningún problema de nada. Quiero lo mejor para m bebé y para mí”, agregó con emoción Barbie, quien detalló que hará colecho con su bebé en los primeros meses, aunque su niño, al que llamará “Salvador”, ya tiene su cuarto casi listo.

La actriz tiene fecha de parto para el 22 de febrero y de a poco va eligiendo los temas de la playlist más especial. Aunque, según le adelantó a este medio, los hits “Love Me Like You Do” de Ellie Goulding, en su versión acústica, y “Perfect”, en su versión cover de Leroy Sanchez, ya son parte de ese emotivo compilado.