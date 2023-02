Barbie Vélez le hizo un particular pedido a su obstetra: "No quiero ver.."

Falta muy poco para que Barbie Vélez cumpla con el gran sueño de su vida: ser mamá. La actriz y modelo, que tiene fecha de parto para el 22 de febrero, vive su momento más feliz frente a la llegada de su bebito, Salvador, que tendrá con su esposo, el productor teatral Lucas Rodríguez.

Fascinada al ver crecer su pancita, Vélez le contó a CARAS cuál fue el particular pedido para con su obstetra, a medida que fueron avanzando los controles médicos. “Al principio dije voy a tratar de cuidarme, de comer sano, pero la verdad es que después me planteé ̈¿Cuántas veces voy a estar embarazada?̈ Es algo único. Siempre llevé una alimentación saludable, me cuidé y entrené. Y este es un momento en el que quiero hacer lo quiero hacer.

Barbie Vélez: "Ser mamá es el sueño de mi vida"

En cada etapa del embarazo fue así; desde elegir adónde ir, a dónde no, qué comer y qué no, de una forma muy relajada. Obviamente, tenés que ir al obstetra y te tenés que pesar porque es uno de los controles de rutina. Hasta que una vez le dije al médico ̈̈ No quiero ver el peso, porque no quiero que sea un tema para mí. Pero si en algún momento me tenés que retar o decir que ajuste algo, hacelo” Así que me relajé. Obviamente que trato de comer saludable por los nutrientes que le paso al bebé, pero si me quiero comer unas papas fritas o un chocolate lo hago”, detalló Barbie.

Un cuerpo que cambia. “Estaba muy ansiosa porque me crezca la panza. Una es lo primero que quiere ver. Hoy en día veo mis fotos de hace siete meses, cuando pensaba que ya tenía panza, y nada que ver. Igual la mostraba emocionada. Me encanta mi cuerpo en este momento. Porque lo veo con una panza enorme y me da mucha ternura. Me miro mucho al espejo porque me dijeron que está bueno ir viendo los cambios, sacar fotos y retratarlo. Estoy súper feliz y contenta en ese aspecto”, se sinceró la futura mamá, quien protagonizó una divina producción fotográfica para CARAS junto a su incondicional mamá, Nazarena Vélez, y junto a Darwin, el perrito que adoptó con su esposo Lucas, hace un año.

Los hits musicales con los que Barbie Vélez planea dar a luz

Se trata de uno de los momentos más deseados por ella: ser mamá. Uno que, por inolvidable, quiere vivir del modo más sentido: Barbie Vélez está a días de dar a luz a su primer hijo, fruto de su amor con el productor teatral Lucas Rodríguez, y ha decidido vivir esa instancia acompañada por sus canciones preferidas.

“Mi partera me planteó poner música, para que sea un momento romántico, lindo, y eso me encantó. Me parece que me va a ayudar a relajarme y con los nervios, y para generar el ambiente, más allá de que ya es un momento hermoso. De hecho, hoy pensaba que tengo que armar la lista de reproducción”, le contó Vélez a CARAS en la reciente entrevista de tapa que brindó la futura y felicísima mamá.

“Mi intención es ir a parto natural, estamos yendo a eso, pero la verdad es que cuando llegue y me digan otra cosa, no tengo ningún problema de nada. Quiero lo mejor para m bebé y para mí”, agregó con emoción Barbie, quien detalló que hará colecho con su bebé en los primeros meses, aunque su niño, al que llamará “Salvador”, ya tiene su cuarto casi listo.

La actriz tiene fecha de parto para el 22 de febrero y de a poco va eligiendo los temas de la playlist más especial. Aunque, según le adelantó a este medio, los hits “Love Me Like You Do” de Ellie Goulding, en su versión acústica, y “Perfect”, en su versión cover de Leroy Sanchez, ya son parte de ese emotivo compilado.