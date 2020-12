Brad Pitt y Jennifer Aniston estarían nuevamente juntos

Tras 15 años de haberse divorciado, Brad Pitt y Jennifer Aniston, estarían dándole una nueva oportunidad al amor. Así lo revelaron fuentes cercanas a los actores quienes aseguraron que cada día están más cerca y ya no pueden ocultar su amor.

La pareja que conformaban los exitosos actores era de las más atractivas del espectáculo. Sin embargo, a los 5 años de la boda que fue en el año 2000, el vínculo entre ellos se disolvió.

Al parecer, Brad se había enamorado de Angelina Jolie cuando juntos filmaban "Sr y Sra. Smith" y la realidad confirmó la sospecha dado que, al poco tiempo, comenzaron una relación que duró 16 años.

Juntos tuvieron a sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox. Al parecer el rencuentro fue en la entrega de los SAG Awards, a principio de este año, y al verse cara a cara, el galán y Aniston se fundieron en un abrazo interminable.

Meses más tarde, ambos se volvieron a ver y nuevamente las miradas entre ellos fueron fulminantes, demostrando que aún el amor continúa intacto.

Como si esto fuera poco, el productor estadounidense de 57 años fue invitado al cumpleaños de la artista y juntos pasaron una linda velada rodeados de amigos que fueron testigos presenciales del renovado romance.

Otro indicio del renacer de este amor se dio cuando la actriz de 51 años y Pitt participaron de la lectura del guión del filme Fast Times at Ridgemotn Hight.

Del encuentro que fue virtual participaron también Julia Roberts y Morgan Freeman, testigos de las miradas y los gestos entre ellos que nada tenían que ver con la película.

El comienzo fue con un simpático "Hola Aniston!" cuya respuesta fue idéntica: "Hola Pitt". El diálogo continuó: ¿Cómo estás? y la respuesta del galán fue por demás contundente: "Hola cielo".

