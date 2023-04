Camila Perissé regresó a Buenos Aires para llevar a cabo una rehabilitación

Camila Perissé viene luchando por su salud desde hace años. En 2020 fue internada por un cuadro de neumonía tras haber sido víctima de mala praxis.

En esta oportunidad, Infobae dio la noticia de que la actriz que brilló en los 80's debió regresar de Mar del Plata a Buenos Aires para llevar a cabo una rehabilitación que allá no había.

“La llevé a esa ciudad porque ella nació ahí y antes de perder la conciencia ella me había dicho ‘llevame a Mar del Plata que me quiero morir ahí'. Entonces le aseguré que la iba a llevar pero que no se iba a morir ahí", contó su pareja, Chino Fernández. Y continuó: "Cuando la llevé a Mar del Plata le salvaron la vida, la operaron y le sacaron la piel hasta el hueso del sacro, tenía un agujero de 15 centímetro de diámetro, porque tenía una infección terrible. Y eso fue abandono de persona”.

Camila Perissé y su pareja.

El esposo de Camila Perissé también contó a Infobae que la actriz logró una recuperación asombrosa. “Recuperó un 75 por ciento de su capacidad mental, ahora habla partes en inglés, partes en italiano, porque ella hablaba cuatro idiomas, sabe quién es, sabe quién soy yo", señaló.

Luego, contó el motivo por el que regresaron a Buenos Aires: "Si bien en Mar del Plata le salvaron la vida llegamos a un punto en donde no había una asistencia kinesiológica de rehabilitación, que sí hay en Buenos Aires. La verdad, no sé si va a volver a caminar, pero lo voy a intentar. Todo este tratamiento es privado, es costoso pero lo voy a intentar para que ella pueda mejorar y tener una mejor calidad de vida”, aseguró.

Camila Perissé.

Cuando Camila Perissé tuvo COVID-19 por segunda vez

En julio de 2021, Camila Perissé tuvo COVID-19 por segunda vez y fue internada. “A ella le dieron la vacuna hace pocas semanas y por ahora lo lleva bien. Ya hablé y voy a ir a buscarla. Voy a empezarle un nuevo tratamiento. Está lúcida y sabe lo que le está pasando, no está paralizada la parte izquierda pero tiene poca movilidad”, expresó el esposo en ese momento.

Fernández se quebró al recordar las palabras que Camila Perissé le dijo camino al a internación: “Chino, quedate tranquilo que esto es así. Me llegó la hora”, pronunció. Para él fue muy difícil atravesar eso y ver a su mujer de esa manera; se sentía muy solo y envuelto en una profunda angustia.