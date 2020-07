Cande Tinelli, víctima de la censura

Con más de 4 millones de seguidores en su red de Instagram Cande Tinelli, es una activa influencer que comparte muchas novedades de su vida. Una reciente publicación, fue censurada por la red "por contenido sexual" y el descargo de la hija de Marcelo no tardó en llegar.

"Me censuraron esta publicación", comenzó su relato y siguió: "Me parece gracioso porque no entiendo qué tiene de sexual y a la vez me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente" Levantando la temperatura, Cande continuó: "Me tienen podrida, que la cola, que las lolas. Solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso", finalizó furiosa.

En otra publicación, y más calma, escribió: "Qué loca esta cuarentena que me lleva a tantas conclusiones y decisiones en mi vida. Que lo material sirve muy poco, que los afectos son lo único que importa. Que la vida no pasa por las redes, realmente las redes no son NADA. Que necesitamos estar conectados con lo real. El Ahora. La gente que amamos y nos ama de corazón", y finalizó con un mensaje: "Es una sola vida. No la desperdiciemos. Abracen, amen, sientan".