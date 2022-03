Coscu contó detalles de los 50 mil dólares que no debe la plataforma de Twitch

En una transmisión en vivo en su canal, Coscu contó su versión sobre los 50 mil dólares que Twitch le estaría adeudando. La cuestión gira en torno a Brunenger, un streamer que está baneado (restringido) por la plataforma por lo cual no puede aparecer en la misma. A sabiendas de esto, Coscu decidió que pueda participar de la cuarta edición de los Premios Coscu Army Awards, el evento digital más importante del año, que batió récord de audiencia en toda Latinoamérica con un promedio de 259 mil espectadores.

“A mí no me dijeron lo mostrás y no te pagamos. Me dijeron lo mostrás y te vamos a banear a los dos días. Yo cambio un ban por mostrar a Brunenger, no tengo problema. Es mi amigo y lo respaldo. Eso fue lo que estaba pactado, pero ellos sabían que si me baneaban iba a ser un gran quilombo”, explicó Pérez Disalvo por primera vez a todos sus seguidores, contando todos los detalles de lo ocurrido. Lo concreto es que más allá de su explicación, lo que quiso dejar en claro Coscu es que el servicio de Twitch no cumplió con el acuerdo ya que la decisión de la plataforma fue no abonarle los 50 mil dólares que habían acordado antes de la realización de la transmisión.

Además, en relación al tema añadió: “No sé si por decir esto me van a querer banear, pero ya estoy re jugado con Twitch. Ellos ya ni me hablan. Así se manejan. Y yo me manejo así, contando la verdad. Si me banean permanentemente me convierto en una leyenda. Si pasa, me matan, pero me convierto en una leyenda por decir la verdad. Si me banean, iré a otra plataforma. Tengo la suerte que la gente me sigue en redes por hacer esto hace mucho”, expresó el creador de contenido argentino, quien se mostró totalmente desilusionado por la decisión de la plataforma y confesó: "Estamos muy cerca de irnos de Twitch"

Mirá el video del stream de Coscu:

