Martu Boden fue elegida la streamer del año en los Premios Cleopatra

En una transmisión en vivo que duró más de cuatro horas y superó las 420 mil visualizaciones, con la conducción de la streamer Lua Sansat y la tiktoker Camila Jara, quien se quedó con el premio de revelación del año, el evento de los Premios Cleopatra realizado en el barrio de Palermo fue un éxito de principio a fin. Todo lo recaudado del stream en donaciones y subs fue destinado a la Fundación “Hogares del Pilar”, un refugio que acoge a distintas mujeres que se encuentran en situación de calle, violencia de género y embarazos que no pueden mantener.

Martu Boden tras recibir el premio como "Streamer del año".

“Les quiero agradecer por estar acá. La verdad es que es un día muy importante para mí y para nosotras. La idea de los premios, además de darle un reconocimiento al talento que hay en todas las plataformas, es destacar el laburo de todo el año, la creatividad que le ponen a sus streams. Creemos y sentimos que hacía falta un reconocimiento a tanto trabajo”, dijo Sofía Alach al comienzo del directo ante más de 100 referentes de la escena. El año pasado, La Jefa también lideró el 8M de la Jefatura.

Entre las categorías destacadas se destacaron Youtuber promesa, Streamer variedad, Tiktoker maquillaje, Dupla youtuber, Tiktoker comedia, Youtuber vloguera y Streamer innovadora. Por otra parte, cabe destacar que Alach cantó un tema especial por el “Día de la Mujer”. En lo que respecta al principal premio de "Streamer del año", la ganadora fue la tiktoker Martu Boden, quien comenzó a transmitir en vivo durante la pandemia y en poco tiempo se convirtió en una referente de la plataforma.

Video de la canción por el "Día de la Mujer", por Sofía Alach

“Resalto mucho la cantidad de horas que hiciste durante todo el año. No tiene sentido. La cantidad de variedad de contenido y la ayuda que le das a todos los streamers”, enfatizó Alach, cuando le entregó el premio a Boden. “Yo empecé siendo tiktoker y cuando me pasé a Twitch, un montón de gente me decía que no iba a poder ser streamer, que me vaya de la plataforma. El año pasado cumplí un montón de logros. Vos sos el único que se pone sus propios límites. Los demás son de palo. Gracias Sofi por darme la oportunidad”, dijo la ganadora, quien donó los premios que recibió: teclado, mouse y otros componentes para el setup.

