Conocé el setup de Ibai Llanos antes de trasladarlo a su nueva casa

Al comienzo del video presentación, Ibai le confesó a todos sus seguidores que vio el contenido del setup de su colega el youtuber David The Grefg Martínez y que eso lo motivó a hacer lo mismo: “Se lo voy a copiar. Tampoco es que Grefg haya inventado enseñar setups, pero me apetece hacerlo. ¿Por qué? Porque me voy a mudar y os voy a enseñar mi setup, una vez que lo deje de utilizar. Me pasó con la casa de G2, que la enseñé cuando me iba, pues este setup me ha acompañado durante todo el año. Lo voy a mantener, lo voy a dejar así, pero en mi nueva casa”.

El setup se encuentra ubicado en lo que eran los almacenes de la mansión, la cual fue descrita a principio del año pasado en un video titulado “House Tour Ibai Llanos”, según explicó el creador de contenido eso fue para no molestar a nadie y estar totalmente aislados. En ese lugar, donde los anteriores inquilinos guardaban las bicicletas y todo lo que molestaba en la casa, él con sus colegas Ander, Barbe y Werlyb lo vaciaron y armaron una especie de box para montar sus setups.

Una vez dentro del sector, Ibai dijo que la mayoría de la gente piensa que el setup es mucho más grande de lo que verdaderamente es, pero que en realidad es un tamaño ideal. “Como veis, lo primero que tengo, son estas bombillas que le dan luz al setup. Las puedo cambiar con el móvil y poner el color que quiera. La verdad que queda muy bonito”, señaló el mejor streamer de 2021. Además, el lugar está lleno de cosas de fútbol, entre las que se destacan la camiseta de Cesc Fábregas que le regaló Momo Benavides, la de Marcos Rojo autografiada y la de Sergio Agüero de Barcelona.

En relación a lo único malo que tiene el setup, el influencer manifestó que está en una especie de garaje, el cual tiene una ventana que no puede abrir para airear la habitación y eso ocasiona que haga muchísimo calor: “Tengo muchas ganas de montar el setup en mi nueva casa por el simple hecho de poder estar en un lugar donde me dé a una ventana que de verdad entre aire fresco y un poco la luz del día”. En cuanto a la decoración, Ibai mostró que tiene las paredes plastificadas con un papel para dar una sensación de que es una pared real como si fuera con ladrillos a la vista.

La mesa donde tiene apoyado los tres monitores, el teclado y los micrófonos para sus streams es enorme para no tener ningún problema de espacio. Cuenta con lugar de ambos lados para poder apoyar cosas y es realmente cómodo. Ahí, Ibai tiene un trípode en caso de que sea necesario, una tablet donde jugaba Clash Royale en vivo, la consola Xbox con sus controles, la Nintendo Switch y toda clase de enchufes para poder cargar sus distintos accesorios. Por último, lo que llama realmente la atención es una máquina de humo que usaba en sus streamings de miedo.

Otra cosa importante a destacar es que la habitación se encuentra recubierta de paneles para que no haya eco. Aparte tiene dos focos de costado que le dan una buena iluminación, un aro de TikTok para que le de la luz frontal y además de la webcam, que usa habitualmente, tiene una cámara profesional para cuando tiene un invitado y quiere capturar dos cosas al mismo tiempo. Por otra parte, cuenta con el Stream Deck grande, que le otorga la posibilidad de ir cambiando de escenas durante la transmisión en vivo y es totalmente configurable a gusto de cada uno.

Para finalizar, Ibai habló de lo importante que es contar con una silla gamer: “Invertir en una buena silla es invertir en salud. Así que os recomiendo 1000 x 1000 que si puedes ahorrar entre 400 o 500 euros, que sé que es muchísimo dinero para una silla, hacedlo. Yo priorizaría la silla por delante de un buen teclado, un buen ratón o una buena pantalla”. Por otra parte, en referencia al teclado y el mouse dijo que le gustaría renovarlos porque a pesar de que funcionan bien, cree que hoy en día con la variedad que hay en el mercado, puede tener algo mucho mejor.

