Coscu se peleó con Azzaro en redes sociales tras la consagración de Messi

La revista France Football volvió a premiar a Lionel Messi con el Balón de Oro y una vez ocurrido esto, el ex futbolista marfileño Didier Drogba, quien anunció al ganador, invitó al argentino a ver un video homenaje. En un fragmento del mismo aparecía el periodista Flavio Azzaro, durante el Mundial de Rusia 2018, quien pedía que “Messi se vaya de la Selección” porque “nunca le hizo ganar partidos importantes".

Martín Pérez Disalvo, conocido mediáticamente como Coscu, luego de ver este video que involucra a su ídolo y al periodista de Crónica, publicó un tweet en su cuenta de Twitter: “¿CÓMO VAN A PONER A ESE IMPRESENTABLE ANTI FÚTBOL EN UN LUGAR COMO EL BALÓN DE ORO? AZZARO LA CONCHA DE TU MADRE”. A lo que minutos más tarde, añadió: “No puedo creer que por ser el peor periodista de Argentina termine teniendo cámara en un evento tan importante mundialmente”.

Azzaro, quien ya se había cruzado con Coscu en otra oportunidad, citó el tweet y le respondió: “Tranquilo, bobi. Ahora dan el premio a los mamadera y salís vos”, dando a entender que el streamer pretende tener una amistad con el mejor jugador de la temporada 2020/2021. Y cinco horas más tarde, subió un video a su canal de YouTube explicando por qué ahora cambió de postura tres años después de esas duras declaraciones para Lionel Messi.

Algunos meses atrás, también en su canal, Azzaro ya se había referido a Coscu y sostuvo: "Juro por mi vieja, que es lo más sagrado que tengo, que no lo conozco". A lo que agregó: "Lo puse en Google y vi su cara, o sea no lo conozco. No tengo idea qué dice y qué no dice".

PEEK Latam es el cambio de paradigma en el mundo digital. Enterate las novedades más importantes de este nuevo fenómeno cultural.