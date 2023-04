Pampita suele ser motivo de noticia por sus looks, sus trabajos y sus vacaciones en familia. Sin embargo esta vez nada de eso la llevó a ser una de las más mencionadas en redes sociales.

En las últimas horas, la conductora y Roberto García Moritán se convirtieron en TT de Twitter por un motivo realmente inesperado.

Pampita y Roberto García Moritán.

El Dólar Pampita

Pampita y Roberto García Moritán se volvieron TT porque el Dólar blue llegó a $400 tal como lo había anticipado el economista el año pasado. En julio de 2022, fue entrevistado en Radio Rivadavia y le consultaron si creía que el Dólar blue iba a seguir subiendo. En ese momento estaba en $296 y el papá de Ana García Moritán respondió: "Un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema".

El Dólar Pampita.

Finalmente esta tarde se cumplió su predicción y las redes estallaron con memes y chistes. Fue así que nació el "Dólar Pampita", como lo denominaron los internautas.

Por su parte, Roberto García Moritán publicó un video haciendo referencia a la suba del Dólar blue.

El marido de Pampita aseguró: "No me pone feliz ni me genera orgullo haber anticipado el dólar a 400".

De esta manera, tanto él como la conductora se convirtieron en TT sin imaginarlo.