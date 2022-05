Duki con Coscu: “Soy anti Jordan” 

Tras anunciar mediante un stream vía Twitch con Julio Leiva que tocará en el estadio de Vélez el jueves 6 de octubre para presentar “Desde el fin del mundo”, Duki visitó a Coscu y en relación a su show, adelantó: “Es dejar una huella tan grande que nadie la pueda borrar. Es algo histórico que trasciende más allá de los gustos musicales o de las ideas de las personas”. La preventa de entradas comienza hoy a las 18 a través de Lemon Card, y mañana comienza la venta general, también desde el mismo horario.

El cantante dijo que no le gusta mucho dar entrevistas y que quería decirlo en una canción. Por eso al pensar en el tema, buscó una referencia de personajes que sean mudos y se acordó de Chaplín: “Estoy en mute, Chaplín, no doy notas”. Este será un tema del próximo disco, que, como confesó, volverá otra vez a realizar trap.

Aunque en el stream se lo veía distendido y las preguntas de Coscu sirvieron para conocer mejor a la persona detrás del artista. Confesó que le gusta la saga de Harry Potter, de la cual demostró ser un gran conocer, y que su película favorita de Disney es Hércules. Luego en referencia a cuál es su equipo favorito de la NBA, Duki le contestó que Chicago Bulls porque le gusta mucho el plantel actual, aunque aclaró: “En realidad nunca me gustaron los Chicago, soy Anti Jordan. No me gustan los héroes”.

También el cantante mostró una faceta distinta al contar que el vino tinto es de sus bebidas favoritas y que “cuando empezás a entender qué vino va con cada comida, entrás en un viaje, que no tiene marcha atrás”.

Para finalizar, Coscu picanteó el stream, con más de 30 mil espectadores en vivo, y le pidió a la novia de Duki, Emilia Mernes, a través de una llamada en vivo que ordene de lo que más le gusta a lo que menos le gusta entre cuatro opciones: cogxx, comer, cagar y dormir. A lo que Emilia, entre risas, contestó: Comer, cogxx, dormir y cagar. “Me encanta la comida y después me encanta cogxx”, aclaró la cantante, quien también prefiere no dormir y comer bien. “Bien, bien, está muy bien”, le dijo el trapero a su novia luego de la respuesta que a más de uno lo hice poner colorado.

