Mauro Icardi chocó a un camarógrafo mientras salía en su auto con sus hijas: “Le pisó el pie”

Mauro Icardi fue protagonista de un confuso episodio mientras se retiraba en su auto del Chateau Libertador junto a sus hijas. Tras diez horas de escándalo en el edificio, mientras el notero de LAM cubría la salida en vivo, la cámara que registraba la escena se desestabilizó, lo que generó la reacción inmediata de Ángel de Brito desde el estudio: “¿Qué pasó?”.

Mauro Icardi

En pleno momento tenso, Mauro Icardi chocó a un camarógrafo con su auto

La respuesta sorprendió: “Ángel, te pido disculpas, Mauro chocó a nuestro camarógrafo”, explicó el cronista. Luego añadió: “Se está recuperando, le pisó el pie cuando salió rápidamente con el vehículo”. Según relató, Icardi aceleró justo en el momento en que lograban captar una imagen. “Yo entiendo que él no quiere frenar, pero en el segundo que hicimos una imagen, aceleró”, expresó el notero en vivo.

Este hecho ocurrió en un contexto de creciente tensión entre el futbolista y Wanda Nara. Tras el reciente dictamen de la Justicia, que indicaba que Icardi debía pasar siete días consecutivos con sus hijas, el delantero llegó al edificio para buscarlas encontrándose en el foco mediático.

Según consignó Puro Show (eltrece), Wanda Nara no habría permitido que Francesca e Isabella bajaran para encontrarse con su padre. Como argumento, habría manifestado que las niñas no se encontraban bien, razón por la cual no podían salir del departamento. La escena generó repercusiones y reavivó el conflicto.

Cabe destacar que el decreto de la Justicia explicaba que ambas estarían en la casa de su padre por una semana, y que, además, podrían reunirse con la China Suárez y los hijos de la actriz con el objetivo de generar una convivencia armónica entre ambas familias.

El incidente de Mauro Icardi con el camarógrafo, sumado a la negativa de Wanda Nara al momento de la entrega de Francesca e Isabella, colocó nuevamente a la expareja en el centro de la escena mediática. Por el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas al respecto.

F.A