El accidente de Nacho Goano que le podía haber costado la vida

Cara de recuperacion de golpazo... Gracias por los mensajes de apoyo y contencion. Tuve un accidente bastante fuerte con mi moto el dia martes mientras estaba yendo a trabajar. Un automovil cruzo el ancho de Av Corrientes (alt J.Newbery) con su semaforo en rojo y ocasiono un choque donde fui el principal perjudicado. Por suerte, y gracias a Dios, solo hay q arreglar chaperio y mi moto. Estoy muy dolorido aún y con bastantes raspones en mis piernas pero puedo contarla... Hay muchos que no... Por favor RESPETEMOS LAS NORMAS DE TRANSITO Y SUS LEYES; es la forma más efectiva de no matarnos en las calles entre nosotros. Una vez más; gracias 1000 al personal de traumatología del Hospital Tornú que me contuvo y me ayudó a reponerme.