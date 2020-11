El actor, Blake Jenner, hizo una atroz confesión

Un nuevo caso de violencia de género salió a la luz cuando Blake Jenner admitió haber golpeado a su mujer. El actor de Glee fue denunciado a fines del año pasado y, recién ahora, a través de una extensa carta que publicó en sus redes, lo asumió y pidió disculpas.

Para hacer su descargo, el intérprete de 28 años utilizó seis fotografías para publicar el escrito en la que se refirió claramente a los hechos. "Asumo mi responsabilidad por el daño emocional, mental y físico que infligí a mi pareja anterior", comenzó el galán.

Luego, la celebridad internacional continuó: "Mi compañera gritó de angustia y su ojo se cerró por la hinchazón producida tras haberla golpeado con un teléfono. De ese momento me arrepentiré toda mi vida".

"Ella se sentó a llorar y sólo puedo imaginar el dolor, miedo y vergüenza que habrá sentido. Si pudiera hacer algo para recuperarlo, lo haría", continuó en el estremecedor relato.

En otra parte del texto, el joven contó que él también había sido víctima de malos tratos por parte de su ex: "Me arañó, abofeteó y me dio un puñetazo en la cara que me rompió la nariz, por lo que tuve que ser internado".

"En ese momento oculté e inventé mentiras acerca de las lesiones que eran visibles y que sufrí a lo largo de toda la relación", agregó. Jenner se refirió así a la relación tóxica que mantuvo con Melissa Benoit quien en noviembre del pasado año publicó un video en el que relataba el hecho y se mostró golpeada.

Blake finalizó su mensaje contando que, desde entonces, realiza terapia psicológica para poder superar ese hecho y modificar su falso sentido de la masculinidad. También pidió disculpas por el dolor ocasionado.

La actriz de Supergirls nunca se refirió abiertamente a su exmarido, aunque reveló que sufrió abusos a manos de sus anteriores relaciones.