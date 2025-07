En medio de un prolongado silencio y viejos conflictos sin resolver, Gonzalo Nannis volvió a la escena pública con declaraciones que apuntaron directamente a su hermana, Mariana Nannis. El empresario habló en LAM, donde expuso el profundo quiebre familiar que arrastra desde hace décadas, dejando al descubierto una interna que se mantiene latente desde hace tiempo y que, según él mismo reconoció, no tiene miras de resolverse pronto.

El enfrentamiento entre los hermanos Nannis parece haberse intensificado, y el paso del tiempo no hizo más que profundizar las heridas. Gonzalo, visiblemente enojado, se refirió al distanciamiento con Mariana y al conflicto que marcó un antes y un después en su relación. Sin filtros, el exrepresentante recordó cómo se rompieron los vínculos y dejó en claro que su hermana, según su visión, tuvo actitudes injustificadas que lo alejaron definitivamente del clan familiar.

Gonzalo Nannis reapareció y lanzó una advertencia a su hermana Mariana: "La voy a ir a buscar"

Durante su paso por LAM, Gonzalo Nannis no escatimó en detalles al hablar de su hermana Mariana Nannis, con quien mantiene una relación rota desde hace más de dos décadas. Sin vueltas, dejó en claro que no hay comunicación entre ellos y que la distancia se debe a una vieja disputa por cuestiones hereditarias.

“Con mi hermana no nos vemos, ni le pienso hablar. La pelea que tenemos viene desde hace 25 años y es por una sucesión”, sostuvo en diálogo con Candela Mazzone, cronista de LAM. Al ser consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, fue tajante: “Mariana no quiere que yo tenga nada, pero sabe que la voy a ir a buscar para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo”.

La cronista de Ángel de Brito compartió con Gonzalo las versiones que circulan sobre el presente de la exesposa de Claudio Caniggia, quien, según algunos trascendidos, estaría atravesando un momento económico difícil. Se mencionó que podría estar viviendo en casas de amigos, desempeñándose en empleos como moza en una parrilla, niñera o incluso recurriendo a sus ahorros. “De ahorros no creo”, respondió Gonzalo con tono crítico.

Respecto al estilo de vida de su hermana, agregó: “Apenas se separó cobró un dinero importante y, después de la pandemia, se fue a vender uno de los dos departamentos que tenía en Miami. Me dijeron que a los diez meses se quedó sin un peso, que se la patinó toda. Es compradora compulsiva”. También lanzó una fuerte opinión sobre su capacidad para gestionar el dinero: “A Mariana no le da la cabeza, nunca le dio. Le da solo para gastar, no para hacer negocios. No salió mi viejo”.

La tensión también se extendió hacia su relación con Claudio Paul Caniggia, a quien definió como alguien con quien no logró construir un vínculo genuino. “Fui amigo de Claudio Paul Caniggia, pero él nunca fue amigo mío. Fui su representante por dos años y no cobré un peso. Yo estaba todos los días con él, pero cuando llegó el momento de hacer las cuentas lo primero que hizo fue ensuciarme con mi hermana”.

En un cierre marcado por la amargura, Gonzalo Nannis dejó entrever que no hay vuelta atrás en su relación con Mariana Nannis y que los conflictos que los separan son demasiado profundos como para repararse. A pesar del tiempo transcurrido, las diferencias familiares siguen presentes y el enfrentamiento público entre los hermanos reaviva una vieja grieta dentro del clan familiar.

