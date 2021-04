El Chato Prada dejó impactada a Lourdes Sánchez cuando habló de su primer trabajo

Invitados al programa "Los Mammones", Pablo "El Chato" Prada y su mujer, Lourdes Sánchez, se sometieron a las preguntas del conductor y Lourdes quedó impactada cuando su pareja habló acerca de su primera experiencia laboral.

"A los 18 años fui vendedor ambulante", dijo Prada y la bailarina giró su cara y lo miró sorprendida "Qué?" dijo abriendo los ojos y fue ese el momento en el que la mano derecha de Marcelo Tinelli relató ese pasado desconocido de su vida.

La entrevista comenzó directamente cuando Jey Mammón le preguntó, sin filtro: "Es verdad que fuiste vendedor ambulante, Chato?"

Y la respuesta no tardó en llegar: "Arranqué como vendedor ambulante. Era muy chiquito, había sido papá a los 18 años y no tenía laburo. Agarré el primer trabajo que encontré que era vender perfumes en la calle, y era malísimo", dijo rememorando ese lejano pasado y contó algunos detalles:

"Eran perfumes muy truchos. Salía con el maletín por todo el microcentro. Entraba a las oficinas. No iba con mi vida", cerró

Por su parte la bailarina sorprendió confesando que veía duendes y esto sucedió hasta sus 15 años. "No hablaban, sólo trabajaban" dijo y su pareja contó que en una de sus primeras salidas como pareja, en una casa de campo, ella empezó a ver los duendes.

Lourdes Sánchez contó cómo es su intimidad sexual con "el Chato" Prada en cuarentena

Siempre alegre y de buen humor, la hoy panelista de "Hay que Ver", el ciclo de El Nueve conducido por José Maria Listori y Denise Dumas, habló de cómo lleva la cuarentena y cómo vive la sexualidad con su pareja: "Este aislamiento lo estoy aprovechando desde que empezó. La cuarentena la llevo re bien de una manera súper positiva; como que la tome para reinventarme. Yo no me puedo quedar quieta, trabajo desde muy chiquita y siempre me tocó hacer muchas cosas al mismo tiempo y este parate me sirvió para bajar 10 cambios y descubrirme como maestra jardinera, esposa y cocinera, que lo hago muy bien", dijo.

LP