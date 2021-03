El esperanzador mensaje de Celina Rucci tras contar su lucha contra el cáncer

Días atrás, Celina Rucci sorprendía a todos al confesar que estaba librando una dura batalla tras contraer leucemia. La exvedette compartía a través de sus redes un extenso texto en donde revelaba que fue diagnosticada con esta enfermedad.

"El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mi se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones eran varias; me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con mas preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso hoy, me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo", escribió Celina. El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguada y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York", agregó.

Ahora y tras esta confesión que fue para ella un paso muy importante en su camino de sanación, decidió dejar otro mensaje cargado de esperanza.

A través de Instagram, Rucci escribió: "A veces eso que más temes hacer es lo que te liberará. Los abrazo y deseo que todo ese amor que tienen y dan les vuelva el doble. Fuerza para los que necesitan apoyo".



Vale destacar que Celina actualmente vive en Miami, lugar en el que decidió instalarse en 2019 junto a su pareja, el doctor Federico Girardi.