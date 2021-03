Celina Rucci confirmó que tiene leucemia y compartió un conmovedor mensaje

Celina Rucci compartió un conmovedor mensaje en el que confirmó que atravesó por la leucemia.

La vedette y actriz, que se mudó a Nueva York en 2019 con su pareja, aseguró que decidió ocultar su diagnóstico y preservar su recuperación.

"El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mi se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones era varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con mas preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso hoy, me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo", comenzó con su post en su cuenta de Instagram.

Con un clip de imágenes, Celina reveló cómo fue cada uno de sus tratamientos que incluyeron quimioterapia e internación. "El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguada y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York", relató.

" Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo a parte de lo grandioso y ángel que es. Pase muchos días internada, con quimio y todo, siempre lo tome con una actitud ganadora y mi mente estaba segura que iba a poder con esto", reveló.

Celina Rucci, en el peor momento de su vida

En su descargo, Celina Rucci también reveló que logró vencer la enfermedad tras seis meses de tratamiento. "No quería que la gente que me quiere y sigue desde hace mucho me vea débil o frágil, porque esa imagen nunca fui yo, y preferí mantenerlo en secreto", dijo.

Luego agregó cuándo fue el momento en el que decidió contar por el calvario que estaba atravesando. "Volví a Argentina, donde me pude reencontrar con mi gente y mostrarles que estoy muy bien y que sigo igual de leona. Ayer Salí a cenar con amigos, estábamos felices, celebrando la vida, nos ponemos a bailar y en un movimiento brusco se me salió la peluca, (que llevo por la quimio) me sentí tan vulnerable que no pude volver al lugar", siguió y confirmó que ya no quiere seguir ocultando lo que pasó y disparó: "Ya no quiero seguir así, y es por eso que hoy me libero. #donasangre"