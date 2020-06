El hijo de Débora Pérez Volpin debutó en radio con “Quique” Sacco

A las 18:20 horas del lunes 8, se produjo la esperada presentación radial. Esa que marcaría un antes y después en la vida de Agustín Funes (22), hijo de la recordada Débora Pérez Volpin. Su “papá del corazón”, Enrique “Quique” Sacco (56), pareja durante siete años de la conductora de “Arriba Argentinos”, lo miró a los ojos, emocionado:“Querido Agustín, estamos hablando aquí en la radio, bienvenido”. Era el primer programa de “De Lado a Lado” (lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas, por AM 1030 Del Plata). Y Agustín dijo sus primeras palabras frente a un micrófono: “Gracias. Es un placer enorme estar acompañándote acá. Para mí es un día muy especial, voy a recordarlo para siempre. Te agradezco un montón la oportunidad”, le expresó a Sacco, para quien también era una fecha diferente, ya que regresaba a la radio después de haber incursionado en un rol ejecutivo, siendo Gerente de Gestión Institucional de la Superliga de Fútbol Argentino. “Vuelvo a hacer radio después de dos años, 10 meses y cuatro días. La última vez que hice radio y televisión el mismo día fue cuando me despedí de ESPN Radio, y de ‘Hablemos de Fútbol’ en ESPN. Si bien siempre sos periodista, y no sabés lo que puede pasar en tu vida, yo pensé que no volvía más al periodismo”, le dice a CARAS el hombre que conquistó el corazón de María Eugenia Vidal (46), ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y que mantiene una gran conexión con Luna (19) y Agustín, los hijos que Pérez Volpin tuvo con Marcelo Funes, camarógrafo de El Trece.

Sacco afirma que el programa se llama “De Lado a Lado” en homenaje a la canción “Ebano y Marfil”, que Paul McCartney y Stevie Wonder grabaron en los ochenta. “Trata sobre las teclas blancas y negras del piano. El mensaje es que se necesitan ambas, de lado a lado. Y es lo que debemos lograr como argentinos, estar juntos. El espíritu del programa es buscar que sea un espacio donde las opiniones diferentes signifiquen un debate y no un enfrentamiento. Y menos aún una grieta”, explicó sobre el ciclo en el que estará acompañado por Juan Pablo Paterniti, en deportes; Maru Leone, en espectáculos; y Florencia Bach, en el área digital. Además, tendrá columnistas de política, economía, running, música, medicina y gastronomía.

Uno de los nuevos columnistas del programa es Agustín, que con ADN periodístico, debuta en un medio de comunicación. “Estudia Ciencias de la Comunicación, tiene formación en el Colegio Nacional Buenos Aires, tiene la sangre de su madre y de su papá camarógrafo. Y alguna influencia mía también debe tener de todos estos años (Risas). El tiene un cuenta de Instagram que se llama ‘Volamos y Venimos’, que es el nombre que también tendrá su columna. Me parece que va a ser un aporte muy lindo. Ojalá sea una motivación para él para seguir este camino porque sé que tiene todas las condiciones para que le vaya bien en el periodismo —dice el periodista, antes de referirse a la influencia que sigue teniendo Pérez Volpin en sus corazones—. Débora nos guía y nos ilumina. Cada situación que se nos presenta para bien, tiene que ver con ella. Y si a mí se me pasó por la cabeza que Agustín podía tener esta columna, y a él le pareció una grata propuesta, tiene que ver con Débora. No tengo dudas. Yo lo veo siempre así. Obviamente que me pone feliz. Estas cosas no son porque sí”, dice Sacco.

Luego de hacer el gesto de saludarse con el codo con su “Papá del Corazón” y manteniendo todos los protocolos de distanciamiento en el estudio de radio (en un contexto de pandemia), Agustín le dice a CARAS: “La propuesta me sorprendió muy gratamente. Porque se refiere al tema de los viajes. Viajé mucho con mamá, con ‘Quique’ y mi hermana, y con amigos por España, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Israel, Chile... Espero seguir viajando cuando se levante la cuarentena y así poder compartir mis percepciones. Para mí el periodismo, a pesar de estudiar Comunicación, no deja de ser algo nuevo. Por lo menos en la práctica. Pero sí tengo que destacar dos cosas que me inspiran de mamá, y también de ‘Quique’: el profesionalismo y la capacidad de no buscar el conflicto, de no hacer ‘pisar el palito’ para encontrar un título. De ellos recibí la enseñanza de encarar una entrevista o una nota de manera sana, que permita construir a través de lo que se comunica”, comenta.

Cuando a “Quique” se le pregunta sobre Vidal, asegura que la relación que comenzó hace siete meses está muy afianzada. Y agrega: “María Eugenia está muy contenta, está al tanto con lo que pasa siempre con Agustín y Luna y se alegró de este proyecto. Nos dio el mejor augurio y el más fuerte apoyo”. Por su parte, Agustín parece enfocarse en ese micrófono protegido para evitar contagios que está en el estudio de Del Plata. “Mamá estaría orgullosa de mí. Ella era una persona muy demostrativa. Hiciera lo que hiciera, me apoyaba. Si me viera haciendo radio junto a ‘Quique’ estaría muy feliz”, concluye recordando a Débora Pérez Volpin.