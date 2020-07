El mal momento de Oscar González Oro

Los oyentes del programa "Tarde pero temprano", que conduce Oscar "El negro" González Oro en Radio Rivadavia, se sorprendieron cuando en el ciclo no estaba su conductor. En reemplazo fue Lucas Bertero quien tomó el micrófono del Negro para salir al aire.

Dados los innumerables llamados recibidos y la preocupación de sus seguidores, Oscar publicó en su historia de Instagram lo que le había sucedido. "Estoy bien!!! el domingo me intoxiqué al comer algo vencido. En verdad la pasé mal pero ya estoy bien. Hoy mis médicos me hacen chequeo general: hígado, riñones, estómago y corazón, por seguridad, por supuesto" y continuó con una frase que despertó una alerta: "Si fuera por mal de amores, como dicen algunas publicaciones, ya estaría muerto" y acompañó el texto con una calavera y risas.

Lo cierto es que con su última pareja, el actor Mauro Francisco, dejaron de seguirse en redes y las últimas publicaciones de González Oro, relativas al amor, fueron una crónica anunciada: "No le tengas miedo al virus, agarraste cosas peores y le decías 'mi amor¨". En otra publicación, escribía: "Cuando el camino se bifurca, inevitablemente hay que elegir para qué lado ir". Pero la más fuerte sin dudas fue la que plasmó hace sólo una semana: "Qué buen día. Un día más en paz y sin enfermos de odio a mi lado!! Lejos de todo lo malo y lo corrupto. De todo lo enfermo. No los une el amor sino el espanto...Será por eso que me alejo tanto".

Ahora, se espera la palabra del Negro que confirme la ruptura.