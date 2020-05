Moria Casán quiere volver al Bailando de una particular manera

En el programa que conducen José María Listorti y Denis Dumas, tuvieron como invitada virtual a Moria Casán, quien entre otras picantes declaraciones, contó que ya tuvo una charla para regresar al ciclo de Marcelo Tinelli.

"Si me convocan no volvería ni de jurado, ni de BAR ni bailando", dijo la diva quien además agregó que no extraña el ciclo porque lo disfrutó siempre a fondo como todo lo que hace.

"Cuando yo digo el decorado se calla, me estoy refiriendo al público y este año no lo va a haber", comentó poniendo más intriga acerca del lugar que ocuparía y agregó: "Me lo tienen que proponer".

En la extensa charla, Moria también habló de la impronta de humor que surgía naturalmente con Tinelli y confesó que estar en ese programa fue lo más difícil de su carrera.

Casán dijo que hay muchos "primeros", que no resisten ser segundos, "Tienen el ego mal puesto, se lo tienen que guardar en un pañal" y habló de Antonio Gasalla quien hasta insultó al aire al conductor y se retiró del ciclo.

"El efecto fósforo me encanta porque es poner adrenalina", dijo acerca de sus participaciones y concluyó "Es un show que asusta pero yo la pasé brutal. "