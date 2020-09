En el mes de la primavera, Caras te recomienda películas y series para todos los gustos

Como cada fin de semana, desde CARAS te traemos las mejores opciones de drama, humor y suspenso, en grandes estrenos que podrás encontrar en la televisión.

Enteráte qué películas para mirar en familia estarán disponibles.



Qué mirar el sábado 5 de septiembre

"Código Gerónimo: La caza de Bin Laden". 22:00 hs. A&E. Cuando se revela el paradero de Osama Bin Laden, la CIA prepara a un equipo de experimentados SEAL de la marina de Estados Unidos para la misión de su vida. El Pentágono ordena el ataque y el equipo SEAL se une para completar su misión de justicia.

"Secretos de guerra" 22:35 hs. HISTORY CHANNEL. Qué pasó en Latinoamérica durante la segunda guerra mundial. Con agilidad narrativa y rigurosidad histórica se recorren los diferentes momentos de la contienda.

"El esposo equivocado": 23:00 hs. LIFETIME MOVIES. Un día Melanie se da cuenta que su esposo es diferente y su presentimiento es correcto. Derrick no es Derrick sino su hemano gemelo que regresó para robar la vida que había sido suya.

"Pioneros del lejano oeste": 22:00 hs. HISTORY CHANNEL. Un docudrama que llevará a los espectadores a la época anterior a la Revolución de Estados Unidos.

"Especial Freddy Mercury": 10:00 hs. MUCH MUSIC. La obra del gran músico con videos que son himnos de la música popular contemporánea.

"Proyecto Géminis": 22:00hs. FOX PREMIUM. Cuando comprende que un clon suyo lo persigue para matarlo, Henry, un asesino a sueldo retirado, deberá averiguar quién creó a su doble y con qué propósito. "

"Presencias del mal". 22:00 hs HBO. Cuando la joven Kate acepta el empleo como institutriz de dos niños huérfanos, sospechará enseguida que hay algo siniestro en ellos.

Qué mirar el domingo 6 de septiembre

"Life of the party": AMAZON PRIME VIDEO: Después de que su esposo le pide el divorcio, una madre de mediana edad decide regresar a la universidad para obtener su título. SIn embargo, llega a la misma clase donde está su hija quien no está preparada para ello.

"Maratón de Harry Potter". 11:00 hs WARNER CHANNEL. Cuatro imperdibles películas de la saga

"Young Sheldon. Sheldon Cooper", AMAZON PRIME VIDEO Un niño genio que saltó cuatro grados para empezar la secundaria con su hermano mayor.

"The Fall": 21:00 hs. TNT. Una serie en donde conjugan el drama, el suspenso y el crimen detrás de un peligroso asesino serial y una experta investigadora que busca darle caza.

"Kong: La isla calavera".22:00 hs. SPACE. Científicos, soldados y aventureros se unen para explorar una isla mítica e inexplorada del océano Pacífico.