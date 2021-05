Falleció el papá de Brenda Gandini

Brenda Gandini atraviesa un difícil momento tras conocerse la muerte de Carlos, su papá. La noticia se supo el miércoles a la noche tras un tuit del periodista Pablo Montagna, quien anunció el deceso del hombre de 69 años.

El hombre de 69 años residía en la ciudad patagónica de Cipolletti y todavía no se saben los motivos exactos de su deceso.

Brenda Gandini habló sobre su crianza junto a su padre

Gandini era muy apegada a su papá, algo que había resaltado recientemente en su paso por Ph, Podemos hablar. "No viví con mi mamá (Daniela Cardone) hasta los 18 años que me vine a vivir con ella. Por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato. La verdad es que siento que hoy, mirándolo a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede", dijo.

Además, sobe su crianza, destacó: "Nuestros padres vivieron otra historia, otros tipos de permisos, mucho desamor. Quizás antes no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos y yo por ahí no podía entender cómo mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y hoy digo 'qué bueno que no estuvo en la casa conmigo e hizo lo que quiso'".

VO