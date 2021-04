Brenda Gandini reveló el TOC que tiene Gonzalo Heredia en la intimidad de su hogar

Siempre divertida, agradable y carismática, Brenda Gandini pasó por el programa de Flor Peña "Flor de Equipo" por Telefe y se expuso al cuestionario de la conductora y reveló que descubrió que su pareja, Gonzalo Heredia tiene un extraño TOC y que más que nada se da en el sector de la cocina.

“Nos fuimos a convivir al toque porque yo quedé embarazada, pero nos dimos un tiempo de meses solos, cada uno en su casa, y convivimos los cuatro, cinco meses... En la cuarentena nos reencontramos, me pasa algo con él igual y es que tiene un TOC en la cocina”, comenzó relatando la actriz ante la intriga de todos los participantes del programa.

"Saco manteca para hacer el pan, me doy vuelta y la manteca ya está guardada. Y Gonzalo me dice: ‘¿por qué no la guardaste en la heladera’? Mi respuesta siempre es igual, que estoy haciendo la tostada todavía. Ponés el vaso en un lugar y te lo corre, pero eso solo , pasa en la cocina, en el resto deja todo tirado”, cerró con gracia y humor.

Gonzalo Heredia dio su opinión sobre las parejas que practican el "poliamor"

Mientras disfruta de su familia junto a su esposa, Brenda Gandini y sus hijos, Eloy y Alfonsina, Gonzalo Heredia está enfocado al igual que su mujer en la temporada de teatro marplatene donde ambos junto a un gran elenco se lucen en la obra "Desnudos". En "la Feliz", la pareja de actores se encuentra desde finales de diciembre y ya están llegando a las últimas semanas de funciones para luego regresar a Buenos Aires y descansar un tiempo.

En una nota con el Dario Crónica, Heredia habló de cómo es trabajar con su esposa y también sobre la nueva modalidad de pareja llamada "poliamor": "Las parejas de la vida real no se cruzan argumentalmente. No obstante, trabajar con Brenda me gratifica, es una compañera y me divierte mucho; por otra parte, es algo cómodo y celebratorio también", afirmó.

Con respecto al "sistema de parejas abiertas", Gonzalo marcó su posición: "La forma de amar y de posibles encuentros y de expresión está cambiando, desde formar una pareja hasta el lenguaje propiamente dicho. Estamos en una era donde comenzamos a mutar, a equilibrar, a ser equitativos. Nuestra generación se encuentra formando parte de la era de la comunicación: es decir, todo lo que te pasa, todo lo que sentís, todo lo que deseás, hasta lo inclusivo se encontraba antes prohibido", cerró.