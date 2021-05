Gustavo Martínez preocupado por Felipe Fort: "Lo agarró la policía"

Gustavo Martínez es el tutor de Marta y Felipe los hijos del fallecido Ricardo Fort, quien desde su muerte se hizo cargo de los niños que en este entonces eran muy pequeños. Ahora que sus hijos adoptivos transitan la adolescencia, le están trayendo algunos dolores de cabeza, en especial Felipe:

"Los dos son chicos buenos. Para la escuela Martita es más aplicada pero Felipe se queda dormido", dijo en relación a las clases virtuales de los herederos

En otro pasaje de la charla, Gustavo confesó un episodio que ayer vivió el niño: "Felipe hace cagadas y cagadas. Ayer se fue para una calle donde se apartó del recorrido permitido y lo paró la policía". dijo y agregó: "Lo llamó la policía y lo detuvo. Estaba en infracción y le metieron una multa", y siguió con cómplice ternura: "Un boludo".

Entendiendo el presente de Marta y Feli aseguró: "Los pendejos están en una edad que transgreden y se creen los dueños de la verdad".

Dedicado de lleno a la crianza de los mellizos, que actualmente tienen 17 años, Gustavo brindó una entrevista a Juan Echegoyen e hizo un repaso de su vida junto al chocolatero y habló de los importantes momentos compartidos. Se refirió a su amigo como alguien muy generoso pero demasiado suelto con la plata y que muchos de su entorno abusaban de eso.

También contó que se reunió con Adrián Suar para el proyecto de hacer una pelicula y pidió que no sea una fantochada "Quiero que sea un tributo, no hay que jugar con alguien que ya no está", continuó.

A diferencia del resto del entorno de Fort, aseguró que nunca aceptó ni un peso de Ricardo y le molestaba mucho que todos a su alrededor vivían de su fortuna. "Era un abuso. Ricardo pagaba todo y se aprovechaban de eso", dijo.

También aseguró que si bien era muy generoso, de esa manera consolidaba su poder con quienes lo rodeaban. "También era muy generoso con las personas que necesitaban".

Por último se refirió al encuentro con Eddie Fitte quien tiene el proyecto de llevar adelante la serie "El comandante", pero asegura no recordar nada de ese encuentro. "Hay que averiguar bien eso", dijo.

Con un enorme cariño recordó a Ricardo como "un gran tipo, generoso y muy suelto. yo en cambio cuido mucho las cosas y por eso no me querían muchos de su entorno", concluyó.

Felipe y Marta Fort hablaron de la posibilidad de conocer a la mujer que los gestó

sobre la inquietud de conocer a la donante de óvulos o la mujer que los gestó la joven fue contundente. "No, yo jamás. Considero que padre y madre son quienes te guían. No me importan. Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia", disparó.

"Había una foto de la donante de los óvulos, pero hasta ahora no quise verla", agregó Felipe.

