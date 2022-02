Habló Valeria Calpanchay, la argentina que sospechó del estafador de Tinder: "Había algo que no estaba bien en él"

Valeria Calpanchay es argentina y vive en Alemania desde 2018. En una entrevista con el medio inglés The Mirror contó su experiencia con quien se hacía llamar Simon Leviev, actualmente señalado como "El estafador de Tinder". Se lo conoce de esa manera por una nueva serie de Netflix donde cuentan cómo engañaba y traicionaba a sus víctimas que conocía justamente por Tinder.

Valeria Calpanchay.

La experiencia de Valeria Calpanchay con el estafador de Tinder

Valeria Calpanchay contó en The Mirror que durante su primer año en Alemania vivió en Múnich. Fue allí donde dice que conoció a Simon Leviev cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut.

"Por aquel entonces tenía una cuenta de Tinder, así que vi a un chico llamado 'Simon', que parecía guapo y que viajaba mucho. A mí también me gusta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que estaría bien quedar. Sentí curiosidad". Según dijeron en la entrevista, Valeria, Leviev le pidió "inmediatamente" su número de WhatsApp, y se comunicaron principalmente a través de WhatsApp en el período previo a su cita. A partir de ahí, la cosa fue rápida.

Valeria contó: "Nuestra cita fue muy espontánea, y ocurrió un día después de coincidir. Yo acababa de salir del trabajo y él me mandó un mensaje diciendo que si estaba libre para quedar. Creo que me envió un mensaje de voz". Aunque no tenía ninguna sospecha seria en ese momento, esperaba que tal vez él no fuera quien decía ser".

Dijo: "Mi primer pensamiento fue 'los millonarios no muestran su dinero en Tinder... porque no lo necesitan'. Así que tenía curiosidad por ver cómo era realmente". En consonancia con sus gustos opulentos, dice que le propuso quedar a la salida de un hotel en una de las calles más caras de Múnich, en una zona llena de tiendas de diseño.

Al estafador de Tinder le cerraron su cuenta de Instagram anterior.

Luego se dirigieron a un restaurante para tomar un café. Fue entonces cuando empezó a hacerse una idea más completa de él. Valeria dijo al medio inglés: "Recuerdo que nos sentamos durante cinco minutos y luego me sugirió que fuéramos a otro sitio porque no le gustaba el menú. Luego fui con él a una tienda de puros de lujo porque quería fumar uno. Después fuimos a un centro comercial, donde finalmente nos sentamos en una cafetería, que también parecía un lugar caro".

Recuerda a Leviev como "un tipo hablador", pero señaló que "le gustaba más hablar de sí mismo", y señaló que parecía "querer dar la impresión de que era "misterioso". En un momento dado, Valeria le preguntó de dónde era, pero él se negó a darle una respuesta directa. Empezaron a surgir otras señales de alarma, como que tenía dos teléfonos móviles y que atendió abiertamente un par de llamadas extrañas mientras estaban en la cita.

La mujer afirmó en la entrevista que Leviev habló de transacciones millonarias en estas llamadas, y ella se preguntó:. "¿Quién habla de dinero delante de un desconocido?". Luego agregó: "También era raro que hablara de otras chicas, diciendo que siempre le enviaban fotos, incluso me enseñó algunas. No me fiaría de alguien que muestra fotos privadas de otras chicas".

Valeria Calpanchay y Simon Leviev.

También contaron en la entrevista que su cita duró aproximadamente una hora. Ella dijo: "Todavía no estaba segura de si era auténtico o no". Pero no fue la última vez que supo del embaucador, y afirma que esa misma noche le envió un mensaje invitándola a una fiesta en su casa de Múnich. Según le dijo la argentina a The Mirror: "Ya era muy tarde y estaba en pijama, así que, por supuesto, tenía ganas de ir. Tuvimos una pequeña conversación por WhatsApp, pero realmente no tenía ganas de ir, así que me dijo algo así como 'pensé que eras más espontánea que eso'".

Por último, The Mirror contó que después de descubrir quién era realmente Simon Leviev, Valeria se sintió naturalmente "sorprendida", pero luego recordó que "sabía que había algo que no estaba bien en él. Así que todo tenía sentido".