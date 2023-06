Hackearon la cuenta de YouTube de Ibai Llanos y le vaciaron el canal

En la víspera de una nueva jornada de domingo en la Kings League, Ibai Llanos sufrió una de las peores pesadillas de los creadores de contenido. Llegado el mediodía de España, el editor de video de Ibai le preguntó si había cambiado la contraseña del canal, ya que este no tenía acceso. Ante la negativa del streamer, empezó todo el revuelo.

El canal de Ibai cuenta con más de 10.000.000 de suscriptores y tiene en promedio alrededor de un millón de vistas por video. Luego del hackeo, este pasó a estar vacío de contenido y a llamarse “Tesla US”. Además, los hackers hicieron una transmisión en vivo, en la que estaba Elon Musk, el flamante dueño de Twitter, haciendo una presentación.

De más está decir que el magnate nacido en Sudáfrica no tenía absolutamente nada que ver con lo ocurrido, aunque Ibai hizo foco en ese detalle, y fiel a su estilo le sacó provecho en la red social que el propio Musk maneja.

EL VERDADERO PROPÓSITO

Ciertamente, la posibilidad real de que figuras públicas de la índole de Ibai Llanos pierdan una cuenta de alguna red social es prácticamente nula. Sin embargo, la vorágine del momento de ver el canal de Ibai sin ninguno de los videos y con otro nombre, produjo un gran revuelo en la comunidad.

En la mayoría de los casos lo que ocurre es un intento de extorsión para obtener dinero a cambio de recuperar la cuenta. En esta oportunidad, los hackers, provenientes de Grecia, tenían en mente una estafa pero no necesariamente para Ibai Llanos.

Al tener el perfil verificado y una gran cantidad de suscriptores, los hackers intentaron hacer pasar la cuenta de Ibai como el perfil oficial de Tesla. La transmisión en vivo era la pantalla en la que se gestó todo, ya que en el chat del stream había un enlace para donar Bitcoin. “No me pongas una conferencia de Elon Musk, que es aburridísima y me genera pocos viewers. Ponme la final de la Champions y ahí me haces la del Bitcoin”, dijo entre risas el streamer en un video en el que explicó la situación.

Si bien Ibai no tardó prácticamente nada en gestionar la recuperación de su canal, su figura ayudó bastante en que YouTube le tramite lo necesario lo antes posible. Y para alivio de su comunidad, los videos no habían sido borrados, sino que simplemente fueron puestos en oculto.

