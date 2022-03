Ibai Llanos confesó que tiene una ceguera parcial en su ojo izquierdo

El creador de contenido español Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores en su directo en la plataforma morada porque mientras jugaba al Call Of Duty junto a otros streamers comenzó a hablar de la ceguera parcial que sufre en su ojo izquierdo. Lo que pasó es que el dueño de KOI no se percató de uno de los detalles del juego y tanto el chat como su colega The Grefg comenzaron a criticarlo que estaba ciego y hasta se burlaron de él. Luego del incómodo momento, el influencer confesó que no veía nada de un ojo por un problema que sufrió de chico y que necesita gafas.

En referencia a cómo le detectaron el problema, Ibai manifestó que el oculista le dijo: “Tienes la vista perfecta. Si tú no ves de un ojo, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular". El motivo por el que perdió el 70% de la vista es una infección de un herpes que tuvo cuando era pequeño. Este problema poco conocido por sus fanáticos le afecta a la hora de jugar a determinados juegos en sus directos.

Además, en referencia al tema agregó que el médico le había anticipado lo que podría llegar a pasar: "Si tú pasas el herpes puede que tengas algún efecto secundario y al parecer, pues el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo". Lo concreto de toda la situación es que todos aquellos que lo cargaban por no ver al que defusaba la bomba en el videojuego no sabían de este problema que afecta tanto al streamer, pero esperemos que después de la explicación sea un tema terminado.

No hace falta que veas todo el día Twitch para enterarte de las noticias. Seguí a PEEK Latam.